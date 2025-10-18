رفع كفاءة المدن الجديدة بالعاشر من رمضان.. صور

استقبل المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان اليوم، المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعددًا من قيادات الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات التطوير ورفع الكفاءة بالمدينة، وتفقد عدد من مشروعات الإسكان والخدمات الجارية.

بدأت الزيارة بعقد اجتماع موسع بمقر جهاز المدينة، بحضور رؤساء أجهزة مدن شرق القاهرة (العاشر من رمضان – حدائق العاشر – العبور – العبور الجديدة)، لمتابعة نسب التنفيذ وخطط التطوير الجارية.

شدد وزير الإسكان، خلال الاجتماع، على تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن رفع كفاءة المدن الجديدة، وتحسين جودة الخدمات والمرافق، والاهتمام بأعمال النظافة والصيانة والتجميل، بما يضمن الحفاظ على النسق الحضاري والمظهر الجمالي اللائق بالمدن الجديدة.

وخلال جولته الميدانية بمدينة العاشر من رمضان، تفقد الوزير أعمال تطوير الطرق والمحاور الرئيسية، حيث تم استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات رفع كفاءة مدخل المدينة الرئيسي، ومحوري أبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب، ومدخل المدينة رقم (3)، بالإضافة إلى مشروعات تطوير الطرق الداخلية واستحداث محاور جديدة بمنطقة الأردنية.

وأوضح المهندس علاء عبد اللاه مصطفى أن خطة الجهاز تشمل توسعة محور أبو بكر الصديق بإضافة حارة مرورية جديدة تربطه بطريق مصر–الإسماعيلية الصحراوي، لتيسير الحركة المرورية وتحسين الانسيابية داخل المدينة.

كما قام وزير الإسكان بتفقد مواقع وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بحي النرجس – المرحلة الخامسة، والتي تضم ٦٩٩٤ وحدة سكنية كاملة المرافق بمساحة ٩٠ مترًا للوحدة، بنسبة إنجاز بلغت ٩٧٪.

وتجول الوزير داخل عدد من العمارات والوحدات السكنية المنفذة، للاطمئنان على جودة التشطيبات ومطابقتها للمواصفات الفنية والمعايير الإنشائية، كما تفقد منطقة الخدمات الخاصة بحي النرجس ، مشددًا على ضرورة الاهتمام بتنسيق الموقع العام والمسطحات الخضراء لضمان تسليم المشروع في أفضل صورة.

كما شملت الجولة تفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة بالمنطقة الصناعية A`1، ومنطقة الأردنية، حيث وجه الوزير بمتابعة معدلات التنفيذ ميدانيًا والتعامل الفوري مع أي معوقات لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة.

وفي ختام الجولة، أكد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى أن جهاز مدينة العاشر من رمضان يواصل تنفيذ توجيهات القيادة السياسية ووزارة الإسكان لتطوير مختلف القطاعات الخدمية والعمرانية بالمدينة، وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة تليق بمكانة العاشر من رمضان كأكبر مدن الجيل الأول الجديدة، ومركز صناعي وعمراني متكامل.