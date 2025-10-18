وزير الإسكان يختتم جولته اليوم بمتابعة أعمال الطرق والمحاور وأعمال التطوير بمدينة العبور

عقب تفقده وحدات "سكن لكل المصريين" والطرق بمدينة حدائق العاشر من رمضان، اختتم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته اليوم بمتابعة أعمال الطرق والمحاور بمدينة العبور.

وتابع وزير الإسكان أعمال الطرق والمحاور الجاري تنفيذها ومنها أعمال صيانة الطرق والأرصفة وأعمال تنسيق الموقع بمحور العبور الرئيسي، ووجه وزير الإسكان بالاهتمام بالمسطحات الخضراء وتوفير أماكن انتظار للسيارات على جانبي المحور.

واطلع المهندس شريف الشربيني، على أعمال صيانة المسطحات الخضراء ورفع الكفاءة والتطوير بالميدان الأول والميدان الثاني بإسكان الشباب إلى جانب المسطحات الخضراء ومحيط العمارات بالمنطقة.

كما تابع وزير الإسكان أعمال الطبقة الأسفلتية السطحية والرصف للطريق الفاصل بين الإسكان العائلي بالحي الثامن، والطريق الفاصل بين الإسكان العائلي والرابط على شارع الزهور.