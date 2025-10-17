قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

تحريك أسعار المحروقات.. حملات تموينية لمتابعة محطات الوقود بكفر الشيخ

محطات الوقود
محطات الوقود
محمود زيدان

وجه عادل الهابط، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، جميع الإدارات التموينية بالمحافظة بتكثيف حملات المرور على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، بدءًا من الساعة السادسة صباحًا ساعة تطبيق الزيادة، لإجراء جرد فعلي للمخزون.

جاء هذا تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، وفي ضوء تحريك أسعار الوقود (المحروقات) وأسطوانات البوتاجاز.

وشدّد على ضرورة التأكد من إعلان الأسعار الجديدة بوضوح للمواطنين، والالتزام الصارم بالضوابط والتعليمات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفة. 

كما أكد ضرورة متابعة استقرار الحالة التموينية بصفة عامة في نطاق المحافظة، وضمان التواصل المستمر والفعال مع غرفة عمليات الوزارة والمحافظة بهذا الشأن.

كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ التموين

