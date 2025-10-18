قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالقوة الضاربة.. تشكيل بيراميدز لمواجهة نهضة بركان في مباراة كأس السوبر الإفريقي
مصرع شقيقين غرقا خلال محاولتهم الهجرة بطريقة غير الشرعية
وزير خارجية المالديف يشيد بالدور المصري للتوسط لوقف إطلاق النار بغزة.. فيديو
"أمك".. سكرتيرة البيت الأبيض تهاجم صحفيا بسبب سؤال حول لقاء ترامب وبوتين
أسامة ربيع: ميرسك تعد من كبرى شركات الشحن والنقل البحري على مستوى العالم
استقرار أسعار الذهب اليوم السبت 18 أكتوبر 2025 بعد آخر انخفاض
الأرصاد: غدا طقس حار نهارا مائل للبرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 30
الرئيس السيسي: مصر تتطلع لزيادة حجم استثمارات ميرسك العالمية في السوق المصري
دبلوماسي: نجاح المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ لن يتحقق إلا بضغط واشنطن
القومي للمرأة ووزارة العدل ينظمان اليوم التعريفي الأول لمناهضة جريمة ختان الإناث
رسميًا.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 18 أكتوبر 2025
وزيرة التعاون الدولي تشارك في إطلاق صندوق الثقة متعدد المانحين
رسميًا.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 18 أكتوبر 2025

سعر الدولار مقابل الجنيه
سعر الدولار مقابل الجنيه
عبد العزيز جمال

استقر سعر الدولار اليوم السبت 18 أكتوبر 2025 في التعاملات عند نفس مستويات الخميس نتيجة الإجازة الأسبوعية للبنوك، بعد تراجع شهدته العملة الأمريكية الأسبوع الماضي. 

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

واصل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري استقراره في البنوك ، حيث ظلت الأسعار ثابتة عند نفس مستويات الأيام الماضية دون أي تغيير يُذكر، وجاءت على النحو التالي:

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

حافظ البنك الأهلي المصري على ثبات أسعار العملة الأمريكية عند المستويات التالية:

سعر الشراء: 47.53 جنيه

سعر البيع: 47.63 جنيه

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

استمر بنك مصر في عرض نفس الأسعار المسجلة بالأمس دون تغيير

سعر الشراء: 47.53 جنيه

سعر البيع: 47.63 جنيه

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

جاءت أسعار سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي كالتالي:

سعر الشراء: 47.53 جنيه

سعر البيع: 47.63 جنيه

سعر الدولار اليوم في البنوك الخاصة

بنك الكويت الوطني

سعر الشراء: 47.50 جنيه

سعر البيع: 47.60 جنيه

بنك قناة السويس

سعر الشراء: 47.50 جنيه

سعر البيع: 47.60 جنيه

بنك الإسكندرية

سعر الشراء: 47.48 جنيه

سعر البيع: 47.58 جنيه

المصرف العربي الدولي

سعر الشراء: 47.53 جنيه

سعر البيع: 47.63 جنيه

بنك فيصل الإسلامي

سعر الشراء: 47.53 جنيه

سعر البيع: 47.63 جنيه

 

استقرار نسبي رغم الاضطرابات العالمية

ورغم التراجع العالمي في سعر الدولار اليوم، فإن سوق الصرف المحلي ما زال يشهد استقرارًا واضحًا بفضل سياسات البنك المركزي المصري في إدارة السيولة والسيطرة على الطلب على العملة الأجنبية، وهو ما ساهم في تثبيت الأسعار عند حدود 47.50 إلى 47.63 جنيه للدولار الواحد في أغلب البنوك.

تراجع عالمي يضغط على الدولار الأمريكي

شهدت العملة الأمريكية تراجعًا طفيفًا عالميًا أمام الفرنك السويسري بنسبة 0.1٪، ليصل إلى مستوى 0.792، وهو أدنى مستوى يسجله منذ منتصف سبتمبر الماضي، ليسجل أكبر انخفاض أسبوعي أمام العملة السويسرية منذ يونيو 2025، مما يعكس ضعف الثقة في الدولار كملاذ آمن خلال الأسبوع المنصرم.

في المقابل، استعاد الين الياباني بعض قوته بعد سلسلة من التراجعات، مدعومًا بتصريحات محافظ بنك اليابان كازو أويدا، الذي لمح إلى احتمال رفع أسعار الفائدة خلال الشهر الحالي، في خطوة فُسرت على أنها بداية لتغيير السياسة النقدية التيسيرية التي اتبعها البنك المركزي الياباني على مدى سنوات.

توترات أمريكية صينية تلقي بظلالها على الأسواق

في سياق متصل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن اقتراحه فرض رسوم جمركية بنسبة 100٪ على البضائع الصينية "لن يكون مستدامًا"، موجهًا اللوم إلى بكين في تعثر المفاوضات التجارية الأخيرة، بعد أن شددت السلطات الصينية القيود على صادرات المعادن الأرضية النادرة، وهو ما زاد من اضطراب المشهد الاقتصادي العالمي وأثر بشكل مباشر على سعر الدولار اليوم.

أداء العملات الأجنبية أمام الدولار

انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ست عملات رئيسية، بنسبة 0.44٪ هذا الأسبوع، على الرغم من ارتفاعه الطفيف بنسبة 0.26٪ خلال تعاملات اليوم ليصل إلى مستوى 98.51 نقطة.

أما اليورو فقد تراجع بنسبة 0.22٪ ليسجل 1.1661 دولار، إلا أنه يتجه لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية أمام الدولار منذ تسعة أسابيع، في ظل تزايد التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير خلال الفترة المقبلة.

 

