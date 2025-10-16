رسميًا .. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
علياء فوزى

صعد سعر الجنيه المصري مرة أخري مقابل الدولار خلال تعاملات الأسبوع الجاري، بعد تراجعا بمطلع الأسبوع.

يستعرض موقع “صدى البلد” سعر الدولار أمام الجنيه المصري فى مستهل  تعاملات اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025، وفقًا لآخر تحديثات بنوك القطاع الخاص والعام العاملة في مصر.

سعر الدولار في مصر اليوم  

تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي لنحو  47.69 جنيه للشراء و 47.78 جنيه للبيع.

تباين سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنوك (القاهرة، نكست) ليسجل 47.63 جنيه للشراء و 47.73 جنيه للبيع.

انخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك ( الشركة المصرفية العربية،ميد بنك، قناة السويس، الأهلي الكويتي، المصرف العربي، العقاري المصري العربي،المصرف المتحد، التنمية الصناعية، العربي الأفريقي الدولي) ليسجل 47.60 جنيه للشراء و 47.70 جنيه للبيع.

تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك(إتش إس بي سي HSBC،  أبوظبي الأول) لنحو  47.59 جنيه للشراء و 47.69 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (الكويت الوطني، كريدى أجريكول،  أبوظبي التجاري، البركة، الأهلي المتحد، قطر الوطني، التجاري الدولي CIB، فيصل الإسلامي، تنمية الصادرات) لنحو 47.58 جنيه للشراء و 47.68 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك الإسكندرية لنحو 47.55 جنيه للشراء و48.65 جنيه للبيع.

تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك المركزي  لنحو  47.58 جنيه للشراء و 47.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي 

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك الأهلي لنحو 47.60 جنيه للشراء و 47.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

انخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك مصر لنحو 47.60 جنيه للشراء و 47.70 جنيه للبيع.

أعلى سعر شراء للدولار  اليوم 

48.96 جنيه للشراء.

أقل سعر بيع للدولار  اليوم 

47.64 جنيه للبيع.

متوسط سعر الدولار  اليوم

47.64 جنيه للبيع.

