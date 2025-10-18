لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة.. محافظ الشرقية يتفقد مواقف سيارات الأجرة

فاجأ المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية موقف منيا القمح /بنها /عبود، للاطمئنان على مدى إلتزام السائقين بتطبيق تعريفه الركوب الجديدة عقب اعتمادها من المحافظة بعد قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية بوزارة البترول والثروة المعدنية بتحريك أسعار الوقود تماشيا مع الأسعار العالمية.

وشدد المحافظ على ضرورة تطبيق القانون واتخاذ الإجراءات القانونية حيال السائقين غير الملتزمين.

والتقى المحافظ بعدد من المواطنين المتواجدين بالموقف واستفسر منهم عن مدي التزام السائقين بالتعريفة الجديدة والتي تم فيها مراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين ومحدودي الدخل، مؤكدا على سائقي سيارات الأجرة الالتزام بالتعريفة الجديدة وعدم تحميل الركاب أي أعباء إضافية .

كما أكد المحافظ على مدير الإدارة العامة للمواقف بالتنسيق الدائم والمستمر مع إدارة المرور ورؤساء المراكز والمدن بشن حملات مفاجئة على المواقف والطرق لمتابعة انتظام حركة سيارات الأجرة وخطوط السير المحددة لها وعدد الركاب بكل سيارة، مطالبا بضبط السيارات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالها.

وانتقل محافظ الشرقية لمتابعة سير انتظام حركة السيارات بموقف الزقازيق العمومي بمنطقة الأحرار للاطمئنان على تطبيق تعريفة الركوب الجديدة والتأكد من وضع لوحات كبيرة بالموقف وملصقات على سيارات الأجرة موضح بها تعريفة الركوب الجديدة وخط سير المركبة وعدد الركاب، مشدداً على ضرورة إتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال السائقين غير الملتزمين بالقواعد الجديدة لتعريفة الركوب.

استفسر المحافظ من الركاب عن مدى التزام السائقين بتطبيق تعريفة الركوب الجديدة، مؤكدا علي ضرورة عدم الإنصياع للمخالفين والإبلاغ عنهم فوراً من خلال الاتصال على الخــط الساخـــن: 2303693- 055 أو 114 (مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة على مدار 24 ساعة) والخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية علي رقم 16528 وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

وقال المحافظ إنه سيواصل جولاته المفاجئة علي مواقف سيارات الأجرة بمختلف مراكز ومدن المحافظة لمتابعة الالتزام الكامل بالتعريفة الجديدة، مؤكدًا أن أي محاولة لاستغلال المواطنين أو مخالفة التعريفة المقررة ستُقابل بإجراءات فورية وحاسمة.

كما اطمأن محافظ الشرقية على أعمال إنشاء صفايات الأمطار داخل الموقف، وذلك في إطار الاستعدادات لاستقبال فصل الشتاء ومواجهة سقوط الأمطار، ولتسهيل حركة الدخول والخروج والحفاظ على السيولة المرورية داخل الموقف.

وأضاف محافظ الشرقية أن غرفة العمليات بالمحافظة تتابع على مدار الساعة أي شكاوى أو مخالفات تتعلق بالتعريفة الجديدة، مؤكدًا أن الهدف من المتابعة هو تخفيف الأعباء عن المواطنين وضمان سير منظومة النقل بشكل منضبط وعادل في جميع أحياء المحافظة.