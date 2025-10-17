قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تموين الشرقية يشن حملات مكثفة لمتابعة تطبيق الأسعار الجديدة للمواد البترولية

محمد الطحاوي

اكد المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالشرقية علي أنه في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء بزيادة أسعار المواد البترولية واسطوانات البوتاجاز اعتبارًا من الساعة السادسة صباح اليوم الجمعة الموافق ١٧ أكتوبر ٢٠٢٥،وبناءً على تعليمات وزير التموين والتجارة الداخلية بتشديد الرقابة على محطات تموين السيارات ومستودعات البوتاجاز تم تكليف مديري الإدارات التموينية ورؤساء القطاعات بالنزول الميداني ومتابعة الموقف على أرض الواقع للتأكد من الالتزام بالقرارات والقوانين المنظمة والسعر الرسمي.

اضاف وكيل وزارة التموين بالشرقية أنه شملت المتابعة المرور على محطات تموين السيارات ومستودعات البوتاجاز بمختلف مراكز المحافظة، وإجراء الجرد الفوري من داخل أرض المواقع ومن واقع دفاتر ٢١ بترول، مع التأكيد على توافر المنتجات البترولية وعدم استغلال المواطنين أو فرض أسعار زائدة.

كما شدد وكيل الوزارة على ضرورة التعامل برفق مع المواطنين وتلقي أي شكاوى بصدر رحب، مؤكدًا أن غرفة العمليات بالمديرية والإدارات التموينية تتابع الموقف أولاً بأول وعلى مدار الساعة، وأن الحملات التموينية ستستمر للتأكد من الالتزام الكامل بالسعر الرسمي وضبط أي مخالفات.

وأكد المهندس السيد حرز الله ، على استمرار جهود الرقابة التموينية المكثفة بالمحافظة لضمان استقرار الأسواق وعدم السماح بأي تجاوزات تضر بحقوق المواطنين.

تموين الشرقية يشن حملات مكثفة لمتابعة تطبيق الأسعار الجديدة للمواد البترولية

