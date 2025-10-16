تضامن الشرقية: اتمام زواج 753 يتيمة بدعم من التضامن والأورمان

قامت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الشرقية، بالتنسيق مع جمعية الأورمان الخيرية، بإتمام زواج 753 فتاة يتيمة من قرى ومراكز المحافظة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، وفي إطار مبادرة "أكفل واستر وجوّز".



وأكد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية، أحمد حمدي عبد المتجلي، في بيان اليوم /الخميس/، أن مؤسسات وجمعيات المجتمع المدني تسهم دائمًا في إدخال الفرحة والبهجة على وجوه البسطاء والأسر الأكثر احتياجًا، من خلال ما تقدمه من أوجه الدعم والمساندة للفئات المستهدفة.



وأشار إلى أن هذه الجهود تتكامل مع ما تقدمه مبادرة "أكفل واستر وجوّز" من خدمات إنسانية جليلة لأبناء المجتمع المصري، مؤكدًا أن المجتمع المدني أثبت أنه الركيزة الأساسية للتنمية والنماء.

