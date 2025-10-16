زياد علاء بعد إصابته في الرباط الصليبي: المريخ البورسعيدي رافض علاجي

داخل أحد منازل كفر فرج التابعة لمركز ومدينة منيا القمح ولدت موهبه كروية يتحاكي بها الجميع انه اللاعب زياد علاء إبراهيم السيد عامر، ابن مركز ومدينة منيا القمح والبالغ من العمر 18 عاما حيث عكف اللاعب منذ الصغر وخلفه اسرته علي تنمية موهبته التي منحها الله له حتي تمكن من الألتحاق بنادي المريخ البورسعيدي وتم قيده ضمن صفوف النادي مواليد 2007.

ومنذ قيد اللاعب زياد علاء استطاع ان يجذب اليه الأنظار بسبب موهبته الكبيرة وشارك في عدد من المباريات وخلال مشاركته في لقاء جمع فريقه نادي المريخ البورسعيدي ضد فريق نجمة سيناء بشبرا الخيمة كان للقدر رأي أخر حيث تعرض اللاعب الشاب الي إصابة عبارة عن قطع بالرباط الصليبي وتم استبداله خلال المبارة وعقب إجراء الفحوصات الطبية تبين إحتياجة السريع الي اجراء تدخل جراحي عاجل لإنقاذ مستقبله الكروي.

ومن جانبه أكد اللاعب زياد علاء خلال استغاثته التي اطلقها عبر موقع صدي البلد قائلا..تعرضت الي إصابة خلال مشاركتي مع فريقي في إحدي المباريات وتم إستبدالي خلال المبارة وخرجت وعندما جلست علي دكة البدلاء شعرت بتورم في قدمي وبعد ايام طلب مني احد اعضاء الجهاز الفني للفريق بأخذ أجازة والسفر الي الشرقية وإستكمال العلاج بالمنزل وعندما تمسكت بإحتياجي الي إجراء أشعه علي القدم تبين إصابتي بقطع في الرباط الصليبي وتدخل جراحي عاجل.

وأستكمل اللاعب والحزن على وجهه قائلا: عندما طلبت من إدارة النادي إجراء العملية الجراحية تم رفض الأمر وتسويفه وانا في أمس الحاجة الي اجراء العملية الجراحية ووصل الأمر الي ان تم التواصل مع الإدارة من قبل احد أفراد الأسرة وطلب منهم تحمل تكاليف العملية وسوف تتحمل الأسرة تكاليف الإستشفاء والتأهيل ما بعد العملية الجراحية.

وتقدم "زياد" باستغاثة إنسانية إلى كلا من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والنائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية والكابتن أحمد جوهر رئيس نادي المريخ البورسعيدي والكابتن حمادة طلبة المدير الفني للفريق الأول وطالبهم بالتدخل السريع لإنقاذ مستقبله الرياضي وإتاحة فرصة العلاج في أسرع وقت ممكن.

وأختتم اللاعب "زياد" ابن محافظة الشرقية إستغاثته قائلا.. "كل حلمي أني أرجع ألعب تاني وأكمل مشواري في كرة القدم فالإصابة صعبة ومش قادر أتحمل تكاليف العملية ونفسي حد يسمعني ويساعدني قبل فوات الأوان."

واستكمل "محمد علاء" شقيق اللاعب قائلا..شقيقي أحد لاعبي قطاع الناشئين بنادي المريخ البورسعيدي، وهو من العناصر التي لفتت الأنظار بمهاراتها ومستواها الفني المميز في مباريات الناشئين لكن الإصابة المفاجئة وضعت نهاية مؤقتة لأحلامه، خاصة بعدما رفض النادي التكفل بتكاليف الجراحة التي تتطلب تدخلا عاجلا.

وأشار الي انهم طالبوا إدارة النادي التكفل بتكاليف العملية الجراحية فقط على أن تتحمل الأسرة مصروفات فترة التأهيل والعلاج اللاحق إلا أن النادي لم يستجيب حتى الآن قائلا.."زياد ابن النادي، وقدّم كل ما لديه من جهد وإخلاص وكل ما نطلبه أن يقف النادي بجانبه في محنته، فالإصابة ليست خطأه بل جاءت أثناء مشاركته مع فريقه.