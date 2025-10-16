قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حادث مروع.. القبض على طالب دهس 4 أشخاص بسيارته في البحيرة
وزير الثقافة: رسالة حب وسلام من أرض الفيروز إلى أطفال غزة.. بالفن والثقافة نزرع الأمل
تريزيجيه يتصدر قائمة أفضل اللاعبين في الدوري المصري
بلقيس وطه دسوقي.. مفاجآت حفل افتتاح الدورة الثامنة من مهرجان الجونة
إرجاع عقرب الساعة 60 دقيقة عند الساعة 12:00 صباحا.. موعد بدء التوقيت الشتوي 2025
موقف إمام عاشور.. انفراجة في إصابات الأهلي قبل مواجهة إيجل نوار بدوري أبطال إفريقيا
قيادي أمريكي: قمة شرم الشيخ قللت التوتر وترامب يسعى لترسيخ الثقة بين إسرائيل وحماس
رئيس الوزراء الفلسطيني: إعادة إعمار قطاع غزة يحتاج 67 مليار دولار
أكسيوس: ترامب وبوتين سيتحدثان اليوم قبل اجتماع زيلينسكي في البيت الأبيض
سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة تمنح مي الغيطي درع فرسان العمل التطوعي
السفير حسام زكي: قمة شرم الشيخ أنهت حرب الإبادة على قطاع غزة عمليا
إطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي للمتحف المصري الكبير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

زياد علاء بعد إصابته في الرباط الصليبي: المريخ البورسعيدي رافض علاجي

زياد علاء خلال مشاركته في إحدى المباريات
زياد علاء خلال مشاركته في إحدى المباريات
محمد الطحاوي

داخل أحد منازل كفر فرج التابعة لمركز ومدينة منيا القمح ولدت موهبه كروية يتحاكي بها الجميع انه اللاعب زياد علاء إبراهيم السيد عامر، ابن مركز ومدينة منيا القمح والبالغ من العمر 18 عاما حيث عكف اللاعب منذ الصغر وخلفه اسرته علي تنمية موهبته التي منحها الله له حتي تمكن من الألتحاق بنادي المريخ البورسعيدي وتم قيده ضمن صفوف النادي مواليد 2007.

ومنذ قيد اللاعب زياد علاء استطاع ان يجذب اليه الأنظار بسبب موهبته الكبيرة وشارك في عدد من المباريات وخلال مشاركته في لقاء جمع فريقه نادي المريخ البورسعيدي ضد فريق نجمة سيناء بشبرا الخيمة كان للقدر رأي أخر حيث تعرض اللاعب الشاب الي إصابة عبارة عن قطع بالرباط الصليبي وتم استبداله خلال المبارة وعقب إجراء الفحوصات الطبية تبين إحتياجة السريع الي اجراء تدخل جراحي عاجل لإنقاذ مستقبله الكروي.

ومن جانبه أكد اللاعب زياد علاء خلال استغاثته التي اطلقها عبر موقع صدي البلد قائلا..تعرضت الي إصابة خلال مشاركتي مع فريقي في إحدي المباريات وتم إستبدالي خلال المبارة وخرجت وعندما جلست علي دكة البدلاء شعرت بتورم في قدمي وبعد ايام طلب مني احد اعضاء الجهاز الفني للفريق بأخذ أجازة والسفر الي الشرقية وإستكمال العلاج بالمنزل وعندما تمسكت بإحتياجي الي إجراء أشعه علي القدم تبين إصابتي بقطع في الرباط الصليبي وتدخل جراحي عاجل.

وأستكمل اللاعب والحزن على وجهه قائلا: عندما طلبت من إدارة النادي إجراء العملية الجراحية تم رفض الأمر وتسويفه وانا في أمس الحاجة الي اجراء العملية الجراحية ووصل الأمر الي ان تم التواصل مع الإدارة من قبل احد أفراد الأسرة وطلب منهم تحمل تكاليف العملية وسوف تتحمل الأسرة تكاليف الإستشفاء والتأهيل ما بعد العملية الجراحية.

وتقدم "زياد" باستغاثة إنسانية إلى كلا من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والنائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية والكابتن أحمد جوهر رئيس نادي المريخ البورسعيدي والكابتن حمادة طلبة المدير الفني للفريق الأول وطالبهم بالتدخل السريع لإنقاذ مستقبله الرياضي وإتاحة فرصة العلاج في أسرع وقت ممكن.

وأختتم اللاعب "زياد" ابن محافظة الشرقية إستغاثته قائلا.. "كل حلمي أني أرجع ألعب تاني وأكمل مشواري في كرة القدم فالإصابة صعبة ومش قادر أتحمل تكاليف العملية ونفسي حد يسمعني ويساعدني قبل فوات الأوان."

واستكمل "محمد علاء" شقيق اللاعب قائلا..شقيقي أحد لاعبي قطاع الناشئين بنادي المريخ البورسعيدي، وهو من العناصر التي لفتت الأنظار بمهاراتها ومستواها الفني المميز في مباريات الناشئين لكن الإصابة المفاجئة وضعت نهاية مؤقتة لأحلامه، خاصة بعدما رفض النادي التكفل بتكاليف الجراحة التي تتطلب تدخلا عاجلا.

وأشار الي انهم طالبوا إدارة النادي التكفل بتكاليف العملية الجراحية فقط على أن تتحمل الأسرة مصروفات فترة التأهيل والعلاج اللاحق إلا أن النادي لم يستجيب حتى الآن قائلا.."زياد ابن النادي، وقدّم كل ما لديه من جهد وإخلاص وكل ما نطلبه أن يقف النادي بجانبه في محنته، فالإصابة ليست خطأه بل جاءت أثناء مشاركته مع فريقه.

منيا القمح مركز ومدينة منيا القمح المريخ البورسعيدي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قرارات رسمية بفصل العشرات من طلاب المدارس بسبب "الغياب"

صرف مرتبات أكتوبر 2025

قرار رسمي من المالية .. تبكير صرف مرتبات أكتوبر 2025 للموظفين

صورة أرشيفية

شوّهتها .. القصة الكاملة لوفاة رضيعة بسبب «عِرسة» في سوهاج

أسعار الذهب

عيار 21 يقفز 1000 جنيه| ارتفاع غير مسبوق في أسعار الذهب

إمام عاشور

تطور خطير.. تحاليل جديدة لـ إمام عاشور نجم الأهلي

نادر صدقة السجين اليهودي من الطائفة السامرية

لأول مرة .. حماس تنجح في تحرير «يهودي» من سجون الاحتلال الإسرائيلي

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بتطبيق أعمال السنة وربطها بحضور ومشاركة الطلاب في الفصول

ارشيفية

قرارات النيابة بشأن مقت.ل قهوجي برصاصة في الرأس بالهرم

ترشيحاتنا

باريس سان جيرمان

بيان طبي وازدهار تجاري.. باريس سان جيرمان بين أزمة الإصابات وتألق الأرباح

ارشيفية

السيطرة على حريق بمدخنة مطعم شهير بوسط البلد

طلاب المدارس فى زيارة للحماية المدنية بالمنوفية

طلاب المدارس في زيارة للحماية المدنية بالمنوفية |صور

بالصور

السجادة الحمراء تستعد لاستقبال النجوم في حفل افتتاح الدورة الثامنة من مهرجان الجونة

مهرجان الجونة السينمائي
مهرجان الجونة السينمائي
مهرجان الجونة السينمائي

37 ألف جنيه| مايان السيد وشيماء سيف بنفس الفستان.. من الأجمل؟

ميان السيد وشيماء سيف
ميان السيد وشيماء سيف
ميان السيد وشيماء سيف

فيديو

سقوط عجوز على الأرض

14 ثانية توجع القلب.. سقوط عجوز على الأرض بسبب سائق وتباع أتوبيس الدقهلية

سرقة جواز سفر السقا

​مدربة أجنبية تبلغ عن سرقة جواز سفر حصان أحمد السقا وتعرضها للضرب

إدوارد

أزمة عزة سعيد.. ظهور مفاجئ وتصريحات متضاربة وانتقادات لإدوارد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد