أشرف بن شرقي يدعم منتخب المغرب للشباب بعد التأهل لنهائي المونديال

أشاد أشرف بن شرقي، لاعب النادي الأهلي، بتأهل منتخب المغرب للشباب، لنهائي بطولة كأس العالم.

وشارك بن شرقي موعد لقاء النهائي الذي يجمع المغرب والارجنتين معربا عن دعمه وتشجيعه.

ونجح منتخب المغرب في الوصول لنهائي كأس العالم للشباب، المقام حاليا فى تشيلى، للمرة الأولى فى تاريخه، بعد تغلبه على نظيره الفرنسى، بركلات الترجيح بنتيجة 5 - 4، بعد نهاية الوقتين الأصلى والإضافى بالتعادل الإيجابى هدف لهدف، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب إلياس فيجيروا براندر، ضمن منافسات نصف نهائى البطولة.

وبات المنتخب المغربى ثانى منتخب عربى يتأهل لنهائى كأس العالم للشباب بعد المنتخب القطرى الذى خسر نهائى بطولة 1981 أمام ألمانيا الغربية بنتيجة 4 - 0 قطر.