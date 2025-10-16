قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ميرنا نور الدين تستعرض رشاقتها من الجيم
صاحب واقعة السقوط من الأتوبيس: كنت راجع من كشف العيون والتباع زقني ونفسي صعبت عليا
مخدرات بـ 72 مليون جنيه..مقتل عنصرين إجراميين فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة بسوهاج
رئيس الوزراء الفلسطيني: برنامج التعافي في غزة بتكلفة 30 مليار دولار يبدأ فور وقف إطلاق النار
صفارات الإنذار تدوي في إيلات خشية تسلل مسيرة
فريق طبي بأسيوط ينجح في استخدام مضخة الباكلوفين لعلاج التيبس الحاد بالأطراف
الأرصاد تحذر.. ماذا يحدث في طقس الساعات المقبلة؟
ضبط سائق وتباع الأتوبيس صاحب واقعة سقوط مسن أرضا بالدقهلية
رئيس جامعة أسيوط لـ اتحاد الطلاب: ساهمتم في تعزيز روح القيادة والمسؤولية لدى زملائكم
المؤبد لفران وصاحب مغسلة بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بالقليوبية
لمناقشة إدراج اللعبة ضمن دورة الألعاب الأفريقية 2027.. وزير الرياضة يلتقي رئيس اتحاد القوة
يرتديان ملابس نسائية.. القبض على شابين يُمارسان أعمال الفجور بأكتوبر |تفاصيل
رياضة

أشرف بن شرقي يدعم منتخب المغرب للشباب بعد التأهل لنهائي المونديال

أشرف بن شرقي
أشرف بن شرقي
سارة عبد الله

أشاد أشرف بن شرقي، لاعب النادي الأهلي، بتأهل منتخب المغرب للشباب، لنهائي بطولة كأس العالم.

وشارك بن شرقي موعد لقاء النهائي الذي يجمع المغرب والارجنتين معربا عن دعمه وتشجيعه.

ونجح منتخب المغرب في الوصول لنهائي كأس العالم للشباب، المقام حاليا فى تشيلى، للمرة الأولى فى تاريخه، بعد تغلبه على نظيره الفرنسى، بركلات الترجيح بنتيجة 5 - 4، بعد نهاية الوقتين الأصلى والإضافى بالتعادل الإيجابى هدف لهدف، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب إلياس فيجيروا براندر، ضمن منافسات نصف نهائى البطولة.

وبات المنتخب المغربى ثانى منتخب عربى يتأهل لنهائى كأس العالم للشباب بعد المنتخب القطرى الذى خسر نهائى بطولة 1981 أمام ألمانيا الغربية بنتيجة 4 - 0 قطر.

