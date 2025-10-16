قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ميرنا نور الدين تستعرض رشاقتها من الجيم
صاحب واقعة السقوط من الأتوبيس: كنت راجع من كشف العيون والتباع زقني ونفسي صعبت عليا
مخدرات بـ 72 مليون جنيه..مقتل عنصرين إجراميين فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة بسوهاج
رئيس الوزراء الفلسطيني: برنامج التعافي في غزة بتكلفة 30 مليار دولار يبدأ فور وقف إطلاق النار
صفارات الإنذار تدوي في إيلات خشية تسلل مسيرة
فريق طبي بأسيوط ينجح في استخدام مضخة الباكلوفين لعلاج التيبس الحاد بالأطراف
الأرصاد تحذر.. ماذا يحدث في طقس الساعات المقبلة؟
ضبط سائق وتباع الأتوبيس صاحب واقعة سقوط مسن أرضا بالدقهلية
رئيس جامعة أسيوط لـ اتحاد الطلاب: ساهمتم في تعزيز روح القيادة والمسؤولية لدى زملائكم
المؤبد لفران وصاحب مغسلة بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بالقليوبية
لمناقشة إدراج اللعبة ضمن دورة الألعاب الأفريقية 2027.. وزير الرياضة يلتقي رئيس اتحاد القوة
يرتديان ملابس نسائية.. القبض على شابين يُمارسان أعمال الفجور بأكتوبر |تفاصيل
رياضة

عقب إنجاز المغرب ... نصيحة من شوبير لـ هاني أبو ريدة

شوبير
شوبير
ياسمين تيسير

وجه الإعلامي أحمد شوبير نجم الاهلي والمنتخب السابق نصيحة لـ هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة عقب تأهل منتخب المغرب تحت الـ 20 عاما لنهائي كأس العالم للشباب.

وأكد شوبير في تصريحات إذاعية عبر اثير اون سبورت اف ام قائلا “مليون مبروك للمنتخب المغربي إنجاز رائع، ويا بشمهندس هاني أبوريدة، إحنا محتاجين حاجتين عشان نعرف نطلع بالكرة المصرية للأمام رقم واحد ملاعبك لازم تنضف وتبقي كويسة وجيدة، ولازم تبقي على أعلى مستوي عشان نقدر نطلع لاعيبة كويس ونطلع مسابقات ناشئين جيدة ودا اللي في أيدك”.

وأكمل “نمرة اتنين شوف تقدر تعمل إيه وتساعد الولاد يحترفوا من صغرهم، ويبقي عندنا عدد كبير من اللاعبين محترفين في الخارج ونقدر ننجح بيهم وآهو شايف أسماء في أرسنال وليفربول ودا حلو نزود العدد طبعا”

وواصل "نمرة تلاتة اعمل فريق اسكاوتنج محترم وعلى مستوي عالي ويكون فيه متابعة والقصة مفيش فيها دا ابن مين ودا مين وبيعمل إيه خالص أي حد لو حد كويس وأبوه مين وعمه مين هاته حد مش كويس أبوه مين عمه مبن مشيه اشتغل عشان نجح الفترة اللي جاية دا مهم جدا عشان نعدي بالكرة المصرية ويكون عندنا مواهب"

شوبير الاهلي المغرب كاس العالم

