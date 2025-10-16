عقب إنجاز المغرب ... نصيحة من شوبير لـ هاني أبو ريدة

وجه الإعلامي أحمد شوبير نجم الاهلي والمنتخب السابق نصيحة لـ هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة عقب تأهل منتخب المغرب تحت الـ 20 عاما لنهائي كأس العالم للشباب.

وأكد شوبير في تصريحات إذاعية عبر اثير اون سبورت اف ام قائلا “مليون مبروك للمنتخب المغربي إنجاز رائع، ويا بشمهندس هاني أبوريدة، إحنا محتاجين حاجتين عشان نعرف نطلع بالكرة المصرية للأمام رقم واحد ملاعبك لازم تنضف وتبقي كويسة وجيدة، ولازم تبقي على أعلى مستوي عشان نقدر نطلع لاعيبة كويس ونطلع مسابقات ناشئين جيدة ودا اللي في أيدك”.

وأكمل “نمرة اتنين شوف تقدر تعمل إيه وتساعد الولاد يحترفوا من صغرهم، ويبقي عندنا عدد كبير من اللاعبين محترفين في الخارج ونقدر ننجح بيهم وآهو شايف أسماء في أرسنال وليفربول ودا حلو نزود العدد طبعا”

وواصل "نمرة تلاتة اعمل فريق اسكاوتنج محترم وعلى مستوي عالي ويكون فيه متابعة والقصة مفيش فيها دا ابن مين ودا مين وبيعمل إيه خالص أي حد لو حد كويس وأبوه مين وعمه مين هاته حد مش كويس أبوه مين عمه مبن مشيه اشتغل عشان نجح الفترة اللي جاية دا مهم جدا عشان نعدي بالكرة المصرية ويكون عندنا مواهب"