رسميًا.. إقالة باتريك كلويفرت من تدريب إندونيسيا

أعلن الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم، إقالة باتريك كلويفرت من قيادة منتخب إندونيسيا، بعد نحو 12 شهرًا من توليه المسئولية.

وأوضح الاتحاد الإندونيسي في بيان رسمي أنه أنهى تعاقده مع المدرب كلويفرت بالتراضي، بعد عام من توليه قيادة منتخب إندونيسيا.

كانت إندونيسيا تتطلع إلى التأهل لكأس العالم لأول مرة منذ استقلالها عن هولندا عام 1945، وكان تأهلها إلى الدور الرابع من التصفيات الآسيوية أفضل أداء لها حتى الآن.

السعودية إلى مونديال 2026

يُذكر أن منتخب السعودية تأهل إلى مونديال 2026 عن المجموعة الثانية في الملحق الآسيوي بعد فوزه على إندونيسيا 3-2 وتعادله مع العراق 0-0.

ومن المقرّر أن تقام النسخة المقبلة من كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.