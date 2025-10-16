الأشموني: الفرق الطبية المشاركة بمباردة 100 يوم صحة بالشرقية تقدم الخدمة لـ 7 ملايين مواطن

ثمن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية جهود الفرق الطبية المشاركة بمباردة 100يوم صحة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة لتقديم الخدمة الطبية بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة لعدد(7.041.490) مواطن خلال (92) يومًا.

وفى سياق متصل أوضح الدكتور أحمد البيلى وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن الفرق الثابتة والمتحركة المشاركة بمبادرة 100يوم صحة قامت منذ إنطلاق المبادرة فى الخامس عشر من يوليو الماضى بتقديم (7.041.490) خدمة طبية مجانية خلال (92) يومًا وتقديم (87.816) خدمة طبية مجانية خلال اليوم الثانى والتسعون وتقديم خدمات طبية لصحة المرأة تشمل "الكشف المبكر عن سرطان الثدي- وعلاج الأورام السرطانية – ودعم صحة المرأة والعناية بصحة الأم والجنين و تنظيم الأسرة"

كما تم تقدم المبادرة خدمات طبية للأطفال تشمل "الكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة -علاج أمراض سوء التغذية للأطفال - مبادرة عيون أطفالنا مستقبلنا لطلبة المدارس - فحص الأمراض الوراثية للأطفال حديثي الولادة- ودعم الصحة النفسية – والقضاء على فيروس سي لطلاب المدارس" وتقديم خدمات التوعية والتثقيف الصحي وذلك من خلال المثقفيين الصحيين وفرق التواصل المجتمعي بالمبادرة.

كما تم تخصيص الخط الساخن ١٥٣٣٥ لتلقي إستفسارات المواطنين حول المبادرة وتقديم المعلومات اللازمة لتعريفهم بالخدمات المتاحة وأماكن تواجدها.

أكد محافظ الشرقية أن هذه المبادرة تمثل نقلة نوعية في نظام الرعاية الصحية في مصر لتقديم خدمات طبية شاملة لجميع فئات المجتمع و تعزيز الوعي الصحي ومكافحة الأمراض المزمنة والوراثية من خلال الفحص المبكر.