وزير التعليم : 88% من طلاب أولى ثانوي اختاروا نظام "البكالوريا المصرية"
وزير التعليم : الطلاب سيخوضون اختبار “توفاس” الدولي في البرمجة
وزير الصحة: إنشاء مراكز تدريب متقدمة للجراحة الروبوتية عن بُعد في مصر
وزير التعليم: انتهينا من طباعة وتوزيع 230 مليون كتاب مدرسي للترم الأول
سفيرة المكسيك بالقاهرة: مصر مهد الحضارات تقدم للعالم إرثًا أثريًا منقوشًا في ذاكرة البشرية
سقوط مذل.. إسرائيل تفشل في التأهل إلى كأس العالم 2026
3 منتخبات تتأهل لنهائيات كأس العالم للمرة الأولى في تاريخها
ماذا قرر وزير التعليم للقضاء على الفترات المسائية في المدارس؟..تفاصيل
مصدر في المستشفى المعمداني بغزة: شهيدان في قصف إسرائيلي
مجلس الوزراء يوافق على تعديل مسميات جامعية جديدة.. و«حلوان» تُصبح «جامعة العاصمة»
قرارات عاجلة من وزير التعليم تطبق في جميع مدارس الجمهورية
قرار بشأن عدم تخفيض الحد الأقصى لتكلفة فرق سعر الفائدة عن مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية
محافظات

الشرقية.. طفرة في خدمات تراخيص البناء وإنهاء 2407 شهادات استبيان خلال شهر واحد

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

أشاد المهندس حازم الأشمونى  محافظ الشرقية  بدور فريق عمل مركز معلومات شبكات المرافق بالديوان العام لإستخراج (2407) شهادة  إستبيان تراخيص إقامة مباني داخل الحيز العمراني خلال شهر سبتمبر الماضى.

وأكد محافظ الشرقية على أهمية إجراء المعاينات وتدقيق الإحداثيات والعمل على إنهاء طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على شهادات صلاحية وأعمال الرفع المساحي لأراضي أملاك الدولة، و رصد  أي أعمال بناء عشوائي والتعديات الواقعة على الأراضي الزراعية ،بالإضافة للحفاظ على مرافق البنية الأساسية في باطن الأرض ومنع الحفر العشوائى للحفاظ على ممتلكات الدولة.

ومن جانبها أوضحت  المهندسة داليا سليم مديرة مركز معلومات شبكات المرافق بالديوان العام أن المركز قام خلال شهر سبتمبر بإعداد وتسليم (2407) شهادة إستبيان تراخيص إقامة مباني داخل الحيز العمراني وأعطاء (164) موافقة فنية لتأمين أعمال الحفر والإنتهاء من  (28) طلب استبيان ضرائب.

وأضافت مديرة مركز معلومات شبكات المرافق أن  المركز يقوم أيضاً بتأمين أعمال المشروعات الخدمية التى تخدم الأفراد والجهات وعمل قيود الإرتفاع ورفع مشروعات حياة كريمة بأجهزة كشف مغناطيسي متطورة و رفع المرافق المكتشفة وتحويل بياناتها إلى خرائط جغرافية (ورقية – رقمية) وذلك لإعطاء صورة واضحة لمخططي ومتخذي القرار بمحافظة الشرقية بالبيانات التفصيلية على خرائط أساسية موضح عليها كافة المرافق التي تعترض مناطق عمل المشروعات.

