الشرقية.. طفرة في خدمات تراخيص البناء وإنهاء 2407 شهادات استبيان خلال شهر واحد

أشاد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية بدور فريق عمل مركز معلومات شبكات المرافق بالديوان العام لإستخراج (2407) شهادة إستبيان تراخيص إقامة مباني داخل الحيز العمراني خلال شهر سبتمبر الماضى.

وأكد محافظ الشرقية على أهمية إجراء المعاينات وتدقيق الإحداثيات والعمل على إنهاء طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على شهادات صلاحية وأعمال الرفع المساحي لأراضي أملاك الدولة، و رصد أي أعمال بناء عشوائي والتعديات الواقعة على الأراضي الزراعية ،بالإضافة للحفاظ على مرافق البنية الأساسية في باطن الأرض ومنع الحفر العشوائى للحفاظ على ممتلكات الدولة.

ومن جانبها أوضحت المهندسة داليا سليم مديرة مركز معلومات شبكات المرافق بالديوان العام أن المركز قام خلال شهر سبتمبر بإعداد وتسليم (2407) شهادة إستبيان تراخيص إقامة مباني داخل الحيز العمراني وأعطاء (164) موافقة فنية لتأمين أعمال الحفر والإنتهاء من (28) طلب استبيان ضرائب.

وأضافت مديرة مركز معلومات شبكات المرافق أن المركز يقوم أيضاً بتأمين أعمال المشروعات الخدمية التى تخدم الأفراد والجهات وعمل قيود الإرتفاع ورفع مشروعات حياة كريمة بأجهزة كشف مغناطيسي متطورة و رفع المرافق المكتشفة وتحويل بياناتها إلى خرائط جغرافية (ورقية – رقمية) وذلك لإعطاء صورة واضحة لمخططي ومتخذي القرار بمحافظة الشرقية بالبيانات التفصيلية على خرائط أساسية موضح عليها كافة المرافق التي تعترض مناطق عمل المشروعات.