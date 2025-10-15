صحة الشرقية توفر لقاح الإنفلونزا الموسمية بـ 17 مركز تطعيم معتمد

أكد الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه في إطار خطة الدولة الوقائية لمواجهة فيروسات الإنفلونزا الموسمية كأحد الإجراءات الوقائية والاحترازية في مواجهة الأمراض المعدية، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تم توافر لقاح الإنفلونزا الموسمية "Vaxigrip" رباعي التكافؤ للمواطنين بالمحافظة.

وأوضح أنه سيتم توفير اللقاح بجميع مراكز التطعيم المعتمدة داخل المحافظة، لتطعيم المواطنين والعاملين بالقطاع الصحي، وفقاً لتعليمات وزارة الصحة والسكان.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إلى أن التطعيم بلقاح الإنفلونزا الموسمية رباعي التكافؤ يتم داخل مكاتب ومراكز التطعيم فقط من خلال الفرق الطبية بها، ولا يسمح بأخذ التطعيم خارج المراكز المعتمدة.

وأضاف أن المصل الجديد يواكب التحويرات الحديثة للفيروس، وهو آمن وخاضع لكافة أنواع الاختبارات التي تضمن سلامته على الجمهور، ويتم التطعيم لمن يرغب من المواطنين بداية من عمر ٦ شهور فأكثر، وخاصة الفئات الأكثر عرضة مثل "الأطفال، وكبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة "تنفسية، قلب، سكر، أمراض مناعة.. إلخ"، والسيدات الحوامل، بعد استيفاء البيانات الشخصية ومليء الاستمارة المخصصة لذلك قبل التطعيم.

وناشد الدكتور أحمد البيلي المواطنين بضرورة اتباع التعليمات قبل التطعيم، ومنها تأجيل التطعيم للأشخاص المصابين بحمى شديدة، مشدداً على منع التطعيم لمن له تاريخ سابق للإصابة بتفاعل الحساسية المفرطة لأي من مكونات اللقاح (البيض – الفورمالدهيد – النيوميسين – الأكتوكسينول ٩)، وفي حالة السيدات الحوامل يتم الرجوع للطبيب المعالج قبل التطعيم.

وأوضح وكيل الوزارة أنه يتم إعطاء التطعيم للأطفال من سن ٦ شهور فأكثر بجرعة كاملة من اللقاح، أما الأطفال الأقل من ٩ سنوات الذين لم يتلقوا أي جرعات سابقة من لقاح الإنفلونزا الموسمية فيتم إعطاؤهم جرعتين كاملتين يفصل بينهما مدة لا تقل عن ٤ أسابيع، على أن يكون مكان التطعيم للأطفال الرضع في العضلة الأمامية للفخذ، وللكبار في العضلة الدالة بالذراع أو تحت الجلد، مع التأكيد على عدم إعطاء اللقاح في الوريد تحت أي ظرف، مؤكداً على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء التطعيم، مع تكثيف التوعية لتشجيع المواطنين على تلقي التطعيم حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

وأوضح محمود عبدالفتاح مدير الإعلام والعلاقات العامة بالمديرية أن أماكن توافر اللقاح بالمحافظة تشمل ١٧ منفذ وهم "مكتب التطعيم الدولي بديوان عام المديرية بالزقازيق، مركز طبي النحال بالزقازيق، مركز طبي القنايات، مكتب صحة منيا القمح، مكتب صحة بلبيس، مركز طبي ١٢ بالعاشر من رمضان، مكتب صحة ديرب نجم، مركز طبي كفر صقر، مركز طبي أبو كبير، مكتب صحة فاقوس، مكتب صحة الحسينية، مكتب صحة الصحافة بمشتول السوق، مركز طبي أبو حماد، مركز طبي القرين، مكتب صحة ههيا، مركز طبي الإبراهيمية، مركز طبي أولاد صقر.