قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منال عوض: التعاون المجتمعي حجر الأساس في بناء منظومة وطنية لإدارة المخلفات الإلكترونية
رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية لتنفيذ دراسات مشروع الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا
وزير الري: إطلاق تطبيق رقمي لتراخيص الشواطئ في إطار التحول الرقمي والحوكمة
أسرة سوزي الأردنية تساندها أمام المحكمة في اتهامها بنشر فيديوهات خادشة
الإسكان: إجراء القرعة العلنية الـ12 لتسكين المواطنين بمنطقة الرابية في الشروق الثلاثاء المقبل
الخطيب: نعمل على بناء اقتصاد أكثر مرونة وتنافسية عبر عدة إجراءات
الحمصاني: 58% من العارضين في "تراثنا" سيدات.. تمويل 128 ألف مشروع في المحافظات الحدودية
الذهب يواصل صعوده القياسي مقتربا من مستوى 4,200 دولار للأوقية
228 ألف فرصة عمل.. الوزراء يكشف دور الدولة في تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة
الحكومة البريطانية تعلن تسليم أكثر من 85 ألف طائرة مُسيرة لأوكرانيا خلال 6 أشهر
رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام تتفقد مدارس إدارة السلام وتشيد بانضباطها
الأرصاد: تذبذب درجات الحرارة يهدد بإصابة المصريين بنزلات برد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صحة الشرقية توفر لقاح الإنفلونزا الموسمية بـ 17 مركز تطعيم معتمد

صحة الشرقية
صحة الشرقية
محمد الطحاوي

أكد الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه في إطار خطة الدولة الوقائية لمواجهة فيروسات الإنفلونزا الموسمية كأحد الإجراءات الوقائية والاحترازية في مواجهة الأمراض المعدية، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تم  توافر لقاح الإنفلونزا الموسمية "Vaxigrip" رباعي التكافؤ للمواطنين بالمحافظة.

وأوضح أنه سيتم توفير اللقاح بجميع مراكز التطعيم المعتمدة داخل المحافظة، لتطعيم المواطنين والعاملين بالقطاع الصحي، وفقاً لتعليمات وزارة الصحة والسكان.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إلى أن التطعيم بلقاح الإنفلونزا الموسمية رباعي التكافؤ يتم داخل مكاتب ومراكز التطعيم فقط من خلال الفرق الطبية بها، ولا يسمح بأخذ التطعيم خارج المراكز المعتمدة.

وأضاف أن المصل الجديد يواكب التحويرات الحديثة للفيروس، وهو آمن وخاضع لكافة أنواع الاختبارات التي تضمن سلامته على الجمهور، ويتم التطعيم لمن يرغب من المواطنين بداية من عمر ٦ شهور فأكثر، وخاصة الفئات الأكثر عرضة مثل "الأطفال، وكبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة "تنفسية، قلب، سكر، أمراض مناعة.. إلخ"، والسيدات الحوامل، بعد استيفاء البيانات الشخصية ومليء الاستمارة المخصصة لذلك قبل التطعيم.

وناشد الدكتور أحمد البيلي المواطنين بضرورة اتباع التعليمات قبل التطعيم، ومنها تأجيل التطعيم للأشخاص المصابين بحمى شديدة، مشدداً على منع التطعيم لمن له تاريخ سابق للإصابة بتفاعل الحساسية المفرطة لأي من مكونات اللقاح (البيض – الفورمالدهيد – النيوميسين – الأكتوكسينول ٩)، وفي حالة السيدات الحوامل يتم الرجوع للطبيب المعالج قبل التطعيم.

وأوضح وكيل الوزارة أنه يتم إعطاء التطعيم للأطفال من سن ٦ شهور فأكثر بجرعة كاملة من اللقاح، أما الأطفال الأقل من ٩ سنوات الذين لم يتلقوا أي جرعات سابقة من لقاح الإنفلونزا الموسمية فيتم إعطاؤهم جرعتين كاملتين يفصل بينهما مدة لا تقل عن ٤ أسابيع، على أن يكون مكان التطعيم للأطفال الرضع في العضلة الأمامية للفخذ، وللكبار في العضلة الدالة بالذراع أو تحت الجلد، مع التأكيد على عدم إعطاء اللقاح في الوريد تحت أي ظرف، مؤكداً على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء التطعيم، مع تكثيف التوعية لتشجيع المواطنين على تلقي التطعيم حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

وأوضح محمود عبدالفتاح مدير الإعلام والعلاقات العامة بالمديرية أن أماكن توافر اللقاح بالمحافظة تشمل ١٧ منفذ وهم "مكتب التطعيم الدولي بديوان عام المديرية بالزقازيق، مركز طبي النحال بالزقازيق، مركز طبي القنايات، مكتب صحة منيا القمح، مكتب صحة بلبيس، مركز طبي ١٢ بالعاشر من رمضان، مكتب صحة ديرب نجم، مركز طبي كفر صقر، مركز طبي أبو كبير، مكتب صحة فاقوس، مكتب صحة الحسينية، مكتب صحة الصحافة بمشتول السوق، مركز طبي أبو حماد، مركز طبي القرين، مكتب صحة ههيا، مركز طبي الإبراهيمية، مركز طبي أولاد صقر.

بالشرقية وزارة الصحة الإنفلونزا الموسمية رئيس مجلس الوزراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

160 جنيهًا في الجرام و1280 للجنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

جانب من الحادث بسوهاج

«كنت حاسس إن النهاية قرّبت».. روايات مروّعة من ركاب قطار سوهاج بعد خروج عربات عن القضبان

جنيهات ذهب

بفارق 1280 جنيهًا .. صعود قوي في أسعار الذهب الآن

دواجن بيضاء

عقب ارتفاعها.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم الأربعاء 15-10-2025

دولار امريكي

سعر صرف الدولار الآن في مصر

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 15-10-2025.. وهذه قيمة الجنيه الآن

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 15 أكتوبر

معبر رفح

عودة السيطرة الفلسطينية على معبر رفح بمشاركة 50 شرطيًا درّبتهم مصر

بالصور

كاجوال لافت.. ملك زاهر تستعرض رشاقتها بإطلالة جذابة

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

شاومي في ورطة بعد وفاة سائق محاصر داخل السيارة.. لم يستطع فتح الأبواب

مازدا
مازدا
مازدا

تموين ههيا يوزع 6.5 طن سكر بكفر راشد والعواسجة بسعر 25 جنيها للكيلو

سكر
سكر
سكر

ليست كوبيه.. مازدا تشوق لسيارة كهربائية جديدة تطرح قريبًا

مازدا
مازدا
مازدا

فيديو

وزير الاسكان

الإسكان: إجراء القرعة العلنية الـ12 لتسكين المواطنين بمنطقة الرابية في الشروق الثلاثاء المقبل

قمة السلام بشرم الشيخ

ترامب غازلها وأردوغان نصحها .. «ميلوني» تثير الجدل بقمة شرم الشيخ للسلام|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

المزيد