محافظ الشرقية يُهنئ بطلة رفع الأثقال ريحاب رضوان لحصولها على ذهبية بطولة العالم

هنّأ المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية البطلة ريحاب أحمد رضوان ابنه قرية الحواط التابعة لرئاسة مركز ومدينة منيا القمح وذلك لحصولها على الميدالية الذهبية في بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي وزن 61 كجم سيدات ، والمُقامة في الفترة من 9 حتى 18 أكتوبر الجاري بالعاصمة الإدارية الجديدة ، وذلك بعد أن نجحت في رفع وزن 131 كجم ، متمنياً لها مواصلة التفوق الرياضي ورفع إسم مصر عالياً في جميع المحافل المحلية والإقليمية والدولية.

أكد محافظ الشرقية أن الدولة تولي اهتماما كبيراً في دعم قطاع الرياضة والرياضيين وذلك تنفيذاً لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لبناء الإنسان وتطويره بمختلف المجالات ، مشيراً إلى أن المحافظة لا تدخر جهداً في المساهمة الجادة لإعداد الشباب بدنياً وفكرياً وتنمية قدراتهم بالإضافة إلى إستثمار أوقات فراغهم وطاقاتهم وتوجيهها لصالح المجتمع.

يُذكر أن البطلة ريحاب أحمد رضوان أصبحت مصنفه بطلة العالم 6 مرات بعد حصد العديد من الألقاب والميداليات فى مختلف البطولات الدولية والعالمية ومنها : ذهبية بطوله العالم لرفع الأثقال 2017 - ذهبية بطوله العالم لرفع الأثقال 2019 - ذهبية بطولة العالم لرفع الأثقال 2021 – ذهبية بطولة العالم لرفع الأثقال 2023 – فضية بارالمبياد ريو دي جنيرو 2016 – فضية بارالمبياد طوكيو 2020 – ذهبية بارالمبياد باريس 2024 – ذهبية بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي 2025.