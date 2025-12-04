صحة الشيوخ تضع خطة عملها الأسبوع المقبل واجتماع للجنة الأحد

تعقد لجنة الصحة و السكان بمجلس الشيوخ اجتماع الأحد لمناقشة خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني و كانت لجان المجلس قد عقدت اجتماعات مكثفة لمناقشة خطة عملها الأسبوع الماضي.

و عقدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اجتماع الاربعاء لاستكمال مناقشة مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٥ من خلال اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة و حضور ممثلي الحكومة

و عقدت لجنة الثقافة و الإعلام اجتماع لمناقشة سياسة الهيئة الوطنية للإعلام ورؤيتها للتطوير" بحضور ممثلي الحكومة

و ناقشت لجنة حقوق الإنسان و التضامن الاجتماعي خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني.