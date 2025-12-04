رئيس جامعة كفر الشيخ يشهد فعاليات مسابقة الطلاب المثاليين.. صور

شهد الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، القائم بعمل رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم الخميس، فعاليات مسابقة الطالب والطالبة المثاليين على مستوى الجامعة للعام الجامعي 2025/2026، والتي نظمتها الإدارة العامة لرعاية الطلاب.

جاء ذلك بحضور الدكتور رشدي العدوي، عميد كلية الزراعة ومنسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور تامر مدحت عميد كلية الذكاء الاصطناعي، ومشاركة الطلاب والطالبات المثاليين علي مستوي الجامعة.

وخلال كلمته، أعرب الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، عن سعادته بالمستوى المتميز للطلاب المشاركين، مؤكدًا أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة الطلابية ودورها في بناء الشخصية المتكاملة للطالب، مشيراً الي أن جامعة كفر الشيخ لا تُخرّج طلابًا متفوقين أكاديميًا فقط، بل تُخرج قادة للمستقبل يمتلكون مهارات التفكير والإبداع والقدرة على المنافسة، وما نراه اليوم هو نموذج مشرف يُجسد رؤية الجامعة في بناء جيل واثق قادر على صناعة التغيير.

وأضاف رئيس جامعة كفر الشيخ، أن مسابقات التميز الطلابي أصبحت منصة لاكتشاف المواهب ودعم المتميزين، مشيدًا بما قدمه الطلاب من مهارات ثقافية ومعرفية وشخصية خلال المسابقة.

كما أشاد رئيس جامعة كفر الشيخ، بمستوى طلاب الجامعة، مؤكدًا أن المسابقة تمثل فرصة لتشجيع الطلاب على تطوير مهاراتهم الشخصية والقيادية، مشيراً الي أن طلاب الجامعة يمتلكون قدرات تجعلهم قادرين على تحقيق حضور محلي وإقليمي قوي، ونحن ندعم كل مبادرة تسهم في صقل شخصية الطالب وتعزز روح الإبداع والابتكار لديه.

ومن جانبه، أكد الدكتور رشدي العدوي، عميد كلية الزراعة، ومنسق عام الأنشطة الطلابية، أن الجامعة تشهد طفرة حقيقية في حجم ونوعية الأنشطة الموجهة للطلاب.

وأكد حرص الجامعة علي جعل النشاط الطلابي ركنًا أساسيًا في تكوين شخصية الطالب الجامعي، وتوفير بيئة تنافسية عادلة تُبرز قدرات الطلاب وتدفعهم نحو التميز، والطلاب المشاركون اليوم أثبتوا أن لديهم وعيًا وثقافة ومسؤولية وطنية نفتخر بها.

وتضمنت فعاليات المسابقة تقييم الطلاب في جوانب متعددة شملت المعلومات العامة، والمهارات القيادية، والمشاركة المجتمعية، والقدرات الشخصية، بالإضافة إلى اختبار في القدرات الفكرية والتحليلية.

وفي ختام اللقاء، وجه القائم بعمل رئيس جامعة كفر الشيخ الشكر للطلاب المتميزين ولجميع القائمين على تنظيم المسابقة، مؤكدًا استمرار الجامعة في دعم الأنشطة التي تسهم في بناء جيل من الشباب الواعي القادر على قيادة المستقبل.