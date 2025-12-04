لمدة 12 ساعة.. انقطاع المياه غدا عن مركز ومدينة فوة بكفر الشيخ

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، اليوم، عن انقطاع المياه عن مركز ومدينة فوة، وذلك غداً الجمعة من الساعة 7 مساءً حتى الساعة 7 صباحاً يوم السبت.

سبب الانقطاع

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع نتيجة غسيل الخزانات الأرضية مما يؤدي إلى توقف محطة مياه فوة.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمدارس بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وفي سياق متصل، قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.