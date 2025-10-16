مياه الشرب بالشرقية تركب 150 وصلة منزلية بالمجان للأسر الأكثر احتياجاً بفاقوس

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، الدور المجتمعي البارز للجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني في إطلاق المبادرات الإنسانية والنبيلة لرعاية الأسر الأكثر احتياجاً بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة.

وأشاد محافظ الشرقية بالتعاون المثمر والبناء بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومؤسسة أبواب الصدقة الخيرية، لتوفير كوب مياه نظيف لأبناء المحافظة من خلال مد وصلات مياه الشرب للأسر الأكثر إحتياجاً دون تحملهم أي أعباء مالية.

من جانبه، قال المهندس محمد عبد العزيز، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، إنه تنفيذاً للبروتوكول الموقع بين الشركة ومؤسسة نبض الحياة لتوصيل مياه الشرب بالمجان للأسر الأكثر احتياجا بمركز ومدينة فاقوس وفقاً لضوابط ومعايير متفق عليها ضمن بنود البروتوكول الموقع من أجل وصول الدعم لمستحقيه، تم الانتهاء من توصيل 150 وصلة مياه شرب بالمجان للأسر الأكثر احتياجاً بقرى “أكياد- العزازي - الديدامون”، وذلك بهدف توفير حياة كريمة لهم تضمن المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة من مياه شرب نقية.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أن المستحقين يتم اختيارهم وفق عدة معايير، أهمها عدم وجود عائل للأسرة، وأصحاب الأمراض المزمنة وذوى القدرات والهمم، وذلك بعد عمل أبحاث ميدانية للتحقق من أحقية الحالة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي.