بيطري الشرقية يضبط 15 طن دواجن مجمدة مجهولة المصدر ببلبيس

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على معارض وشوادر بيع اللحوم والدواجن والأسماك، ومحلات الجزارة والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم؛ لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومطابقتها للاشتراطات الصحية والبيئية، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وتنفيذا لتوجيهات المحافظ نظمت مديرية الطب البيطري بالشرقية برئاسة الدكتور محمد السيد بشار، وكيل الوزارة ومدير المديرية، حملة تفتيشية مكثفة بمركز ومدينة بلبيس.

جرى تنظيم الحملة من خلال إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، بالإشتراك مع أطباء التفتيش بالهيئة العامة للخدمات البيطرية وأطباء الصحة العامة بإدارة بلبيس البيطرية، وبإشراف الدكتورة إيمان عليوة، مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، وبالتنسيق مع لجنة من الرقابة التموينية بقطاع تموين جنوب الشرقية.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 15 طنًا من الدواجن المجمدة والشيش المخالفة للمواصفات القياسية، وذلك داخل أحد المخازن غير المرخصة، كما تم تحرير محضرين مخالفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد محافظ الشرقية أن هذه الحملات تأتي في إطار خطة المحافظة لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط السلع الفاسدة ومجهولة المصدر، حفاظًا على صحة المواطنين وردع المخالفين.

وشدد على استمرار تلك الحملات بشكل يومي ومفاجئ على جميع منافذ البيع والمحال التجارية وثلاجات الحفظ، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أي مخالفات.