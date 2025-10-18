قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يوجه بالتعامل مع أية شكاوى خاصة بجودة الخدمات في المطارات بجدية
السعر 274 جنيه.. جرعات لقاح الإنفلونزا والفئات العمرية المستهدفة وأماكن الصرف
الرئيس السيسي يوجه بتعزيز الشراكات الاستراتيجية لجذب استثمارات أجنبية مباشرة في الطيران المدني
المخرج خالد جلال يؤدي اليمين الدستورية عضوا بمجلس الشيوخ
مظاهرات حاشدة اليوم في كل أمريكا ضد ترامب
هل يسمح بالجهر قليلاً في الصلاة السرية لمنع السرحان؟.. أمين الفتوى يرد
المدير الفني الجديد للأهلي يعقد محاضرة فنية للاعبين قبل مواجهة إيجل نوار
وزارة الدفاع الألمانية تحضر لإرسال قوة صغيرة إلى غزة
زلزال يضرب تايوان بدرجة 5.3 على مقياس ريختر
نواب مجلس الشيوخ 2025 يواصلون أداء اليمين الدستورية| بث مباشر
طرح 785 وحدة سكنية في العاصمة الإدارية والعلمين.. ما موعد الحجز؟
رئيس شعبة المخابز يتوقع زيادة في أسعار العيش الفينو خلال الأسابيع المقبلة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

بيطري الشرقية يضبط 15 طن دواجن مجمدة مجهولة المصدر ببلبيس

تموين الشرقية
تموين الشرقية
محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على معارض وشوادر بيع اللحوم والدواجن والأسماك، ومحلات الجزارة والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم؛ لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومطابقتها للاشتراطات الصحية والبيئية، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وتنفيذا لتوجيهات المحافظ نظمت مديرية الطب البيطري بالشرقية برئاسة الدكتور محمد السيد بشار، وكيل الوزارة ومدير المديرية، حملة تفتيشية مكثفة بمركز ومدينة بلبيس.

جرى تنظيم الحملة من خلال إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، بالإشتراك مع أطباء التفتيش بالهيئة العامة للخدمات البيطرية وأطباء الصحة العامة بإدارة بلبيس البيطرية، وبإشراف الدكتورة إيمان عليوة، مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، وبالتنسيق مع لجنة من الرقابة التموينية بقطاع تموين جنوب الشرقية.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 15 طنًا من الدواجن المجمدة والشيش المخالفة للمواصفات القياسية، وذلك داخل أحد المخازن غير المرخصة، كما تم تحرير محضرين مخالفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد محافظ الشرقية أن هذه الحملات تأتي في إطار خطة المحافظة لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط السلع الفاسدة ومجهولة المصدر، حفاظًا على صحة المواطنين وردع المخالفين.

وشدد على استمرار تلك الحملات بشكل يومي ومفاجئ على جميع منافذ البيع والمحال التجارية وثلاجات الحفظ، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أي مخالفات.

الشرقية محافظ الشرقية الحملات التفتيشية معارض وشوادر بيع اللحوم والدواجن

