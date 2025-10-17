قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

تموين بلبيس يضبط 62 طن بن أخضر مجهول المصدر وسناكس بدون بيانات

تموين الشرقية
تموين الشرقية
محمد الطحاوي

كلف المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالشرقية، بتشديد الرقابة على الأسواق وتنفيذ القوانين المنظمة للمعاملات التجارية

 قامت حملة تموينية مكبرة بالاشتراك مع مباحث تموين شرق الدلتا برئاسة السيد العميد محسن القلش، والسيد المهندس حسين الربع مدير إدارة تموين بلبيس.

أكد وكيل وزارة التموين بالشرقية أنه أسفرت جهود الحملة عن ضبط المدير المسئول عن هنجر ومخزن بدون ترخيص بجمعية المهندسين العرب بمركز بلبيس، لحيازته ٦٠ طنًا من البن الأخضر مجهول المصدر والتصرف فيها رغم كونها تحت التحفظ الجمركي، وتم التحفظ على الكمية المذكورة بمعرفة الجهات المختصة.

كما تم ضبط صاحب مخزن للمواد الغذائية بالمنطقة الصناعية خارج الزمام – الزوامل مركز بلبيس، لحيازته سلعًا غذائية بدون بيانات، وتم التحفظ على ٢ طن من السناكس تحت تصرف النيابة العامة.

قال المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالشرقية، أن المديرية مستمرة في تكثيف حملاتها الرقابية على الأسواق والمصانع والمخازن ، لضبط المخالفين ومنع تداول السلع مجهولة المصدر حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

التموين وزارة التموين والتجارة الرقابة على الأسواق

