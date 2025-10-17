تموين بلبيس يضبط 62 طن بن أخضر مجهول المصدر وسناكس بدون بيانات

كلف المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالشرقية، بتشديد الرقابة على الأسواق وتنفيذ القوانين المنظمة للمعاملات التجارية

قامت حملة تموينية مكبرة بالاشتراك مع مباحث تموين شرق الدلتا برئاسة السيد العميد محسن القلش، والسيد المهندس حسين الربع مدير إدارة تموين بلبيس.

أكد وكيل وزارة التموين بالشرقية أنه أسفرت جهود الحملة عن ضبط المدير المسئول عن هنجر ومخزن بدون ترخيص بجمعية المهندسين العرب بمركز بلبيس، لحيازته ٦٠ طنًا من البن الأخضر مجهول المصدر والتصرف فيها رغم كونها تحت التحفظ الجمركي، وتم التحفظ على الكمية المذكورة بمعرفة الجهات المختصة.

كما تم ضبط صاحب مخزن للمواد الغذائية بالمنطقة الصناعية خارج الزمام – الزوامل مركز بلبيس، لحيازته سلعًا غذائية بدون بيانات، وتم التحفظ على ٢ طن من السناكس تحت تصرف النيابة العامة.

قال المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالشرقية، أن المديرية مستمرة في تكثيف حملاتها الرقابية على الأسواق والمصانع والمخازن ، لضبط المخالفين ومنع تداول السلع مجهولة المصدر حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.