قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالقوة الضاربة.. تشكيل بيراميدز لمواجهة نهضة بركان في مباراة كأس السوبر الإفريقي
مصرع شقيقين غرقا خلال محاولتهم الهجرة بطريقة غير الشرعية
وزير خارجية المالديف يشيد بالدور المصري للتوسط لوقف إطلاق النار بغزة.. فيديو
"أمك".. سكرتيرة البيت الأبيض تهاجم صحفيا بسبب سؤال حول لقاء ترامب وبوتين
أسامة ربيع: ميرسك تعد من كبرى شركات الشحن والنقل البحري على مستوى العالم
استقرار أسعار الذهب اليوم السبت 18 أكتوبر 2025 بعد آخر انخفاض
الأرصاد: غدا طقس حار نهارا مائل للبرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 30
الرئيس السيسي: مصر تتطلع لزيادة حجم استثمارات ميرسك العالمية في السوق المصري
دبلوماسي: نجاح المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ لن يتحقق إلا بضغط واشنطن
القومي للمرأة ووزارة العدل ينظمان اليوم التعريفي الأول لمناهضة جريمة ختان الإناث
رسميًا.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 18 أكتوبر 2025
وزيرة التعاون الدولي تشارك في إطلاق صندوق الثقة متعدد المانحين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مصرع شقيقين غرقا خلال محاولتهم الهجرة بطريقة غير الشرعية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكد عدد من أهالي قرية أبو شلبي التابعة لمركز فاقوس بمحافظة الشرقية مصرع شقيقين غرقا خلال محاولتهم الهجرة غير الشرعية علي أحد القوارب قرابة سواحل إيطاليا وتم انتشال الجثامين فيما لا يزال مصير آخرين غامضا.

وأكد الأهالي أن الشقيقين حاول السفر عن طريق البحر ولكن ورد إليهم خبر غرق المركب الذي كان يستقلونه من أجل الوصول إلى إيطاليا عن طريق آخرين مطالبين أجهزة الدولة بسرعة التدخل والتواصل مع الاجهزة بدولة ايطاليا ومتابعة الحادث.

كان قارب يحمل نحو 30 مهاجرًا انقلب على بُعد خمسين ميلًا من جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، ما أسفر عن مقتل شخص وفقدان نحو عشرين آخرين، بينما تم إنقاذ 11 ناجيًا.

وفق ما ذكرت وسائل إعلام عدة فتجرى حاليًا عملية بحث وإنقاذ واسعة بإشراف مركز التنسيق والإنقاذ المالطي (RCC Malta) بعد رصد القارب المقلوب في منطقة تقع جنوب شرقي لامبيدوزا.

وتم تحديد موقع القارب من قِبل طائرة المراقبة الإيطالية مانتا 10-03 التابعة لخفر السواحل، والتي أطلقت قارب إنقاذ بعد اكتشاف الحادث.

وفق ما قال ناجون، فإن المفقودين يبلغ عددهم نحو 20 شخصًا، وتشارك في عملية الإنقاذ زوارق تابعة لخفر السواحل الإيطالي، وطائرة مالطية، وسفينة تجارية تم تحويل مسارها إلى المنطقة، بالإضافة إلى طائرة تابعة لوكالة فرونتكس الأوروبية.

ويضم الناجون ثلاث نساء وقاصرين اثنين من أصول مصرية وإريترية وسودانية وصومالية، وأفادوا بأنهم غادروا مدينة تاجوراء الليبية على متن قارب صغير يبلغ طوله ثمانية أمتار وعلى متنه 34 شخصًا. وبذلك يُقدّر عدد المفقودين حاليًا بـ22 شخصًا.

ووصل 11 ناجيًا إلى جزيرة لامبيدوزا على متن الزورق CP 322، ومعهم جثة امرأة يُعتقد أنها من أصل صومالي

الشرقية بمحافظة الشرقية الهجرة غير الشرعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

المتهمين

القبض على فتاة و3 شباب يمارسون الرذيلة بالأسكندرية

أرشيفية لانقلاب مركب

غرق مركب هجرة غير شرعية بها مصريين أمام سواحل إيطاليا

ترامب

مظاهرات حاشدة اليوم في كل أمريكا ضد ترامب

جانب من الأعمال والاسحار التي عثر عليها بسوهاج

العثور على دُمى مشوهة في حملة تنظيف المقابر بالبلينا..ما القصة؟

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 18-10-2025

الأرصاد

موجة صيف جديدة.. تحذير هام من الأرصاد والحرارة تلامس الـ40

ارشيفية

السعر 274 جنيها.. جرعات لقاح الإنفلونزا والفئات العمرية المستهدفة وأماكن الصرف

ترشيحاتنا

فندق ريتزكالتون

قطاع الأعمال: ملتزمون بتحديث الأصول الفندقية التابعة

وزير الاسكان والمرافق

وزير الإسكان يختتم جولته اليوم بمتابعة أعمال الطرق والمحاور وأعمال التطوير بمدينة العبور

صندوق الثقة متعدد المانحين

مصر تشارك في إطلاق «صندوق الثقة متعدد المانحين»

بالصور

لذيذ وسهل التحضير .. تحضير البفتيك على طريقة الشيف فاطمة أبو حاتي

طريقة عمل البفتيك
طريقة عمل البفتيك
طريقة عمل البفتيك

كيت بلانشيت على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة لعرض فيلم father mother sister brother

كيت بلانشيت
كيت بلانشيت
كيت بلانشيت

بشهر النصر.. أفخم الماركات العالمية بمزاد جديد للسيارات ‏

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

للستات والرجال .. عشبة منسية مفيدة للخصوبة ومشاكل الحيض

الخصوبة
الخصوبة
الخصوبة

فيديو

كارولين ليفيت

"أمك".. سكرتيرة البيت الأبيض تهاجم صحفيا بسبب سؤال حول لقاء ترامب وبوتين

جــ.ـريمة الطفل في الإسماعيلية

ما وراء جــ.ـريمة الطفل في الإسماعيلية.. اعترافات تكشف كل شيء

المتهم

مسجل خطر ومدمن.. القبض على المتهم بتفريغ إطارات سيارة طبيبة بمدينة نصر

مهرجان الجونة

إطلالات غريبة بمهرجان الجونة 2025.. فساتين شفافة وبدلات غريبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد