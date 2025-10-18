مصرع شقيقين غرقا خلال محاولتهم الهجرة بطريقة غير الشرعية

أكد عدد من أهالي قرية أبو شلبي التابعة لمركز فاقوس بمحافظة الشرقية مصرع شقيقين غرقا خلال محاولتهم الهجرة غير الشرعية علي أحد القوارب قرابة سواحل إيطاليا وتم انتشال الجثامين فيما لا يزال مصير آخرين غامضا.

وأكد الأهالي أن الشقيقين حاول السفر عن طريق البحر ولكن ورد إليهم خبر غرق المركب الذي كان يستقلونه من أجل الوصول إلى إيطاليا عن طريق آخرين مطالبين أجهزة الدولة بسرعة التدخل والتواصل مع الاجهزة بدولة ايطاليا ومتابعة الحادث.

كان قارب يحمل نحو 30 مهاجرًا انقلب على بُعد خمسين ميلًا من جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، ما أسفر عن مقتل شخص وفقدان نحو عشرين آخرين، بينما تم إنقاذ 11 ناجيًا.

وفق ما ذكرت وسائل إعلام عدة فتجرى حاليًا عملية بحث وإنقاذ واسعة بإشراف مركز التنسيق والإنقاذ المالطي (RCC Malta) بعد رصد القارب المقلوب في منطقة تقع جنوب شرقي لامبيدوزا.

وتم تحديد موقع القارب من قِبل طائرة المراقبة الإيطالية مانتا 10-03 التابعة لخفر السواحل، والتي أطلقت قارب إنقاذ بعد اكتشاف الحادث.

وفق ما قال ناجون، فإن المفقودين يبلغ عددهم نحو 20 شخصًا، وتشارك في عملية الإنقاذ زوارق تابعة لخفر السواحل الإيطالي، وطائرة مالطية، وسفينة تجارية تم تحويل مسارها إلى المنطقة، بالإضافة إلى طائرة تابعة لوكالة فرونتكس الأوروبية.

ويضم الناجون ثلاث نساء وقاصرين اثنين من أصول مصرية وإريترية وسودانية وصومالية، وأفادوا بأنهم غادروا مدينة تاجوراء الليبية على متن قارب صغير يبلغ طوله ثمانية أمتار وعلى متنه 34 شخصًا. وبذلك يُقدّر عدد المفقودين حاليًا بـ22 شخصًا.

ووصل 11 ناجيًا إلى جزيرة لامبيدوزا على متن الزورق CP 322، ومعهم جثة امرأة يُعتقد أنها من أصل صومالي