السعر 274 جنيها.. جرعات لقاح الإنفلونزا والفئات العمرية المستهدفة وأماكن الصرف

مع بداية فصل الشتاء ، تزداد عملية البحث عن لقاح الانفلونزا ، من كافة الفئات العمرية ، للحد من مضاعفات الفيروس مع انخفاض درجات الحرارة وزيادة فرص الاصابة .

وأكدت الشركة المصرية للأمصال واللقاحات « فاكسيرا » توافر جرعات لقاح الإنفلونزا بكافة فروعها المنتشرة بالمحافظات .

جرعة واحدة فقط ما عدا الأطفال الأقل من 9 سنوات

وقالت الشركة ، إن جرعة واحدة فقط ما عدا الأطفال اللي عمرهم أقل من 9 سنوات في الحالات التالية: إذا لم يحصلوا علي جرعتين في موسم واحد حتى لو كانوا حصلو عليهم في موسمين مختلفين

وقالت الشركة، إن التطعيم متاح بسعر 274 جنيها، ويتم اعطائه للفئات من عمر 6 أشهر فأكثر .

وأوضحت الشركة المصرية للامصال واللقاحات أن تطعيم الإنفلونزا موصي بها للحوامل في الشهور الـ 3 الاخيرة من الحمل.

عناوين مراكز تطعيمات فاكسيرا ( المصل واللقاح ) :





المركز الرئيسي : 51 ش وزارة الزراعة – العجوزة ت:37611111 داخلي :1010،7465 ،7295

نادي مصر الجديدة (نادي الطيران ) :14 ش أحمد فؤاد - سانت فاتيما - مصر الجديدة - القاهرة ت :01146668440

كفر الشيخ: مستشفى كفر الشيخ العام ت 01117604406 ، 01008821600

6 اكتوبر:مستشفى الوادي بجوار الحصري ت:2662 1110 011

الاسكندرية : الوطنية مول – لوران ت: 4407 760 0111

القطامية : نادي القطامية الرياضي - التجمع الخامس – المستشفى الجوي التخصصي ش التسعين ت: 6599 555 0114

المعادي :نادي المعادي ت : 01154007720

الرحاب : فيلا 102 ،103 ش أحمد شوقي خلف المول التجاري 1 بجوار سينما الرحاب – مجمدع العيادات التخصصية ت 01155666282

داندي مول: المول التجاري داندي مول- الكيلو 28 بطريق مصر الاسكندرية الصحراوي بعيادات جوكلينك ت :01121234555

نادي الزهور : شارع يوسف عباس - البوابة الرئيسية – مدينة نصر ت :01121235777

نادي قضاة مجلس الدولة (خاص بالاعضاء فقط ) : ش عبد العزيز آل سعود امام استقبال مستشفى قصر العيني ت :01127770877.