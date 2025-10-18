قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد انتخابه وكيلا للشيوخ .. من هو فارس سعد فام؟
34 شهيدا و122 جريحاً بسبب 129 انتهاكاً إسرائيلياً لوقف النار في غزة
ننشر تشكيل هيئة مكتب مجلس الشيوخ 2025
اللواء أحمد العوضي والمستشار فارس سعد يفوزان بمنصب وكيلا مجلس الشيوخ
رئيس الشيوخ: الرئيس السيسي أرسى مبادىء السلام.. ومصر تؤكد مكانتها كقوة إقليمية عاقلة
رئيس الشيوخ: مصر تمسكت بحقوقها في مياه النيل وتنتهج سياسة السلام والاحترام مع الخارج
دار الإفتاء: السيد البدوي من الأولياء وكتب الله له القبول في الأرض
في أول زيارة له.. نائب الرئيس الأمريكي يزور إسرائيل الأسبوع المقبل
ياسر جلال يعلق على أداء اليمين الدستورية في الشيوخ: فخر ومسؤولية كبيرة تجاه مصر
نواب يتصدرون المشهد.. ريم الصاوي وإيفا ماهر يكررون أداء يمين الشيوخ بسبب أخطاء لغوية
وزيرا الاستثمار والتخطيط يبحثان مع مؤسسة IFC التوسع في تمويل القطاع الخاص
رئيس الشيوخ: المجلس بيت الخبرة التشريعية للدولة.. وسنواصل ترسيخ الديمقراطية وبناء الوطن
أخبار البلد

السعر 274 جنيها.. جرعات لقاح الإنفلونزا والفئات العمرية المستهدفة وأماكن الصرف

ارشيفية
ارشيفية
عبدالصمد ماهر

مع بداية فصل الشتاء ، تزداد عملية البحث عن لقاح الانفلونزا ، من كافة الفئات العمرية ، للحد من مضاعفات الفيروس مع انخفاض درجات الحرارة وزيادة فرص الاصابة . 

وأكدت الشركة المصرية للأمصال واللقاحات « فاكسيرا » توافر جرعات لقاح الإنفلونزا بكافة فروعها المنتشرة بالمحافظات . 

جرعة واحدة فقط ما عدا الأطفال الأقل من 9 سنوات

 

 وقالت الشركة ، إن  جرعة واحدة فقط ما عدا الأطفال اللي عمرهم أقل من 9 سنوات في الحالات التالية: إذا لم يحصلوا  علي  جرعتين في موسم واحد حتى لو كانوا  حصلو عليهم  في موسمين مختلفين

 وقالت الشركة، إن التطعيم متاح بسعر 274 جنيها، ويتم اعطائه للفئات من عمر 6 أشهر فأكثر . 

 وأوضحت الشركة المصرية للامصال واللقاحات أن تطعيم الإنفلونزا موصي بها للحوامل في الشهور الـ 3 الاخيرة من الحمل. 

عناوين مراكز تطعيمات فاكسيرا ( المصل واللقاح ) :

 

المركز الرئيسي : 51 ش وزارة الزراعة – العجوزة ت:37611111 داخلي :1010،7465 ،7295
نادي مصر الجديدة (نادي الطيران ) :14 ش أحمد فؤاد - سانت فاتيما - مصر الجديدة - القاهرة ت :01146668440
كفر الشيخ: مستشفى كفر الشيخ العام ت 01117604406 ، 01008821600

6 اكتوبر:مستشفى الوادي بجوار الحصري ت:2662 1110 011

الاسكندرية : الوطنية مول – لوران ت: 4407 760 0111

القطامية : نادي القطامية الرياضي - التجمع الخامس – المستشفى الجوي التخصصي ش التسعين ت: 6599 555 0114

المعادي :نادي المعادي ت : 01154007720

الرحاب : فيلا 102 ،103 ش أحمد شوقي خلف المول التجاري 1 بجوار سينما الرحاب – مجمدع العيادات التخصصية ت 01155666282

داندي مول: المول التجاري داندي مول- الكيلو 28 بطريق مصر الاسكندرية الصحراوي بعيادات جوكلينك ت :01121234555

نادي الزهور : شارع يوسف عباس - البوابة الرئيسية – مدينة نصر ت :01121235777

نادي قضاة مجلس الدولة (خاص بالاعضاء فقط ) : ش عبد العزيز آل سعود امام استقبال مستشفى قصر العيني ت :01127770877.

فصل الشتاء لقاح الانفلونزا الفيروس درجات الحرارة فاكسيرا

