الثقافة تنظم قافلة "مسرح المواجهة والتجوال" إلى رفح دعمًا لأطفال غزة 16 أكتوبر
عودة الأمل في غزة.. إعلان نتائج الثانوية العامة بعد إنهاء الحرب
الخطيب يُكلّف وليد صلاح الدين وعبدالحفيظ بملف تجديد عقود رباعي الأهلي
محمد صلاح ضمن أفضل 50 لاعبًا عالميًا| تفاصيل
ماذا قال باسم خندقجى الأسير المحرر بعد 21 عاما عقب وصوله لمصر؟
إنفانتينو يظهر في قمة شرم الشيخ للسلام.. حضور يثير الجدل السياسي حول رئيس فيفا
بعد حرب دامت عامين.. اتفاق شرم الشيخ يفتح باب السلام وينهي مأساة غزة| ومحلل: مثلت القمة منعطفا محوريا
ابنها اتفصل بعد معاكسة زميلته.. كواليس القبض على ولية أمر اقتحمت مدرسة بأكتوبر
لبنان يشيد بالدور القيادي للرئيس السيسي في تحقيق الإنجاز التاريخي بوقف الحرب بغزة
محمد التاجي يطمئن الجمهور بعد تعرضه لوعكة صحية (خاص)
خطوات تحديث بطاقة التموين 2025 عبر الإنترنت
تليفونها ظهر في إعلان.. تأجيل دعوى تعويض بـ20 مليون جنيه لسيدة ضد الزمالك
لقاح الإنفلونزا.. تنبيه عاجل من المصل واللقاح بشأن الجرعة للكبار والصغار

عبدالصمد ماهر

 أكدت الشركة المصرية للأمصال واللقاحات « فاكسيرا » توافر جرعات لقاح الإنفلونزا بكافة فروعها المنتشرة بمحافظات الجمهورية . 

 وقالت الشركة  ، إن  جرعة واحدة فقط ما عدا الأطفال اللي عمرهم أقل من 9 سنوات في الحالات التالية: إذا لم يحصلوا  علي  جرعتين في موسم واحد حتى لو كانوا  حصلو عليهم  في موسمين مختلفين

 وأكدت الشركة انه حالة عدم تأكد   الأم  إذا  كان الطفل  حصل علي التطعيم من قبل  في الحالتين ، الطفل بياخد جرعتين، بينهم فاصل زمني لا يقل عن شهر.

وفي وقت سابق أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن لقاحات الانفلونزا متوفرة، بكميات كبيرة وأنه ينصح المواطنين بالحصول على هذه اللقاحات قبل فصل الشتاء، وتحديدا في هذا التوقيت.

تفاصيل انتشار HFMD

وكشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، تفاصيل انتشار HFMD في مدرسة بالجيزة، موضحا أنه مجموعة من الأعراض تظهر بسبب فيروس يصيب المعدة ويظهر على هيئة طفح جلدي وارتفاع في الحرارة.

وأكد أن إغلاق الفصول الدراسية غير ضروري للحد من انتشار المرض، موضحا أن التوصية تتضمن اتباع الإجراءات الاحترازية، حيث إن هذا المرض يشفى من تلقاء نفسه خلال أيام قليلة.

وطالب بغزل الطفل المصاب في المنزل وفي معظم الحالات يكتشف الطبيب المرض من خلال الأعراض، موضحًا أن النظافة الشخصية هي الوقاية الأولى من هذا الفيروس.

