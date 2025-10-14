لقاح الإنفلونزا.. تنبيه عاجل من المصل واللقاح بشأن الجرعة للكبار والصغار

أكدت الشركة المصرية للأمصال واللقاحات « فاكسيرا » توافر جرعات لقاح الإنفلونزا بكافة فروعها المنتشرة بمحافظات الجمهورية .

وقالت الشركة ، إن جرعة واحدة فقط ما عدا الأطفال اللي عمرهم أقل من 9 سنوات في الحالات التالية: إذا لم يحصلوا علي جرعتين في موسم واحد حتى لو كانوا حصلو عليهم في موسمين مختلفين

وأكدت الشركة انه حالة عدم تأكد الأم إذا كان الطفل حصل علي التطعيم من قبل في الحالتين ، الطفل بياخد جرعتين، بينهم فاصل زمني لا يقل عن شهر.

وفي وقت سابق أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن لقاحات الانفلونزا متوفرة، بكميات كبيرة وأنه ينصح المواطنين بالحصول على هذه اللقاحات قبل فصل الشتاء، وتحديدا في هذا التوقيت.

منشور الشركة

تفاصيل انتشار HFMD

وكشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، تفاصيل انتشار HFMD في مدرسة بالجيزة، موضحا أنه مجموعة من الأعراض تظهر بسبب فيروس يصيب المعدة ويظهر على هيئة طفح جلدي وارتفاع في الحرارة.

وأكد أن إغلاق الفصول الدراسية غير ضروري للحد من انتشار المرض، موضحا أن التوصية تتضمن اتباع الإجراءات الاحترازية، حيث إن هذا المرض يشفى من تلقاء نفسه خلال أيام قليلة.

وطالب بغزل الطفل المصاب في المنزل وفي معظم الحالات يكتشف الطبيب المرض من خلال الأعراض، موضحًا أن النظافة الشخصية هي الوقاية الأولى من هذا الفيروس.