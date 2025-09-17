لقاح الإنفلونزا.. جمال شعبان يوجه نصائح للمواطنين قبل الشتاء

أكد الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن المواطنين من الممكن الحصول على لقاح الانفلونزا الموسمية حتى شهر 11 المقبل، موضحًا أن كل عام يكون هناك تحورات جديدة، وأن فصل الشتاء تنتشر الأمراض التنفسية.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه :" قلبك مع جمال شعبان" أنه ينصح كبار السن والذين يعانون من الأمراض الكبدية، والذين يعانون من ضعف المناعة، والأطفال بالحصول على لقاح الانفلونزا.

ولفت إلى أن الحلقة الماضية تحدث الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، عن الفيروسات الجديدة، وحذر المواطنين من أدوار البرد التي تظهر في الفترة الحالية.

وجه الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، رسالة هامة للأسر المصرية قبل بدء المدارس، قائلا: لو طفلك تعرض للإصابة بالأنفلونزا عليه أن يجلس في البيت يومين أو ثلاثة أيام، وأنه في حالة الإصابة بارتفاع في درجات الحرارة واحتقان، يجب الذهاب للطبيب".

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، أن هذه الفترة هي فترة تغيير الفصول، وخلال هذه الفترة ترتفع نسبة الإصابة بالأمراض التنفسية، وأن خريطة الأمراض التنفسية في مصر لم تتغير.

وأشار إلى أنه لم يظهر أي أمراض أو إصابات خاصة بمتحور كورونا الجديد في مصر، وأن الأعداد الخاصة بالإصابات التنفسية سترتفع في فصل الشتاء، وأن هذا أمر طبيعي يحدث كل عام.

وطالب المواطنين بالحصول على التطعيمات الخاصة بالانفلونزا، وحذر المواطنين من الخروج من الجو البارد للساخن والعكس، لعدم الإصابة بأي دور برد.