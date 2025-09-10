جمال شعبان: يعلن أخبارا سارة لمرضى الكلى بعد موافقة الصحة العالمية

أكد الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن منظمة الصحة العالمية اعتمدت زراعة الكلى المعدلة وراثيا من الخنازير، وأن هذه التقنية جيدة وتقوم بتوفير بديل لـ قطع غيار ال‘ضاء البشرية.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه :" قلبك مع جمال شعبان" أنه بدلا من قيام مريض الكلي بانتظار قريب من الدرجة الأولى للحصول من على جزء من الكل للعلاج.

ولفت إلى أن التجارب الجديدة تقوم بتعديل وراثي لـ كلى الجنزير، من أجل زراعتها في الجسم البشري، وأن هذه التجربة أثبتت نجاحا، وتمنى جمال شعبان أن تتم هذه التجارب الطبية الحديثة في مصر لعلاج مرضى الكلى.

وأشار إلى أنه من قبل تم نقل قلب الخنزير للبشر، وأن هذا الشخص توفى بعد فترة، ولكن بشكل عام كل شخص له عمر ينتهي بأمر الله.