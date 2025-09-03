جمال شعبان: الشاي والقهوة مفيدان لصحة القلب.. ولكن احذر من عدة أمور

أكد الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن الجميع يحب تناول مشروب الشاي، موضحًا أن الشاي والقهوة من الأشياء المفيدة لصحة المواطنين، ولكن بكميات قليلة.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه: "قلبك مع جمال شعبان"، أن الشاي والقهوة مفيدان للقلب، وبهما مواد أكسدة، ويمنعان تصلب الشرايين.

وأوضح أن تناول الكثير من الشاي وتحديدا بعد الأكل؛ يقلل امتصاص الحديد، ولذلك على الجميع الاعتدال في تناول الشاي، ولفت إلى أن هناك موضة جديدة من الشاي، وهو “شاي الماتشا”، وهو فصيلة من الشاي الأخضر، ولكن ليس به فوائد كثيرة.