للحفاظ على قلبك .. 3 فحوصات و3 عادات و3 أطعمة ينصح بها جمال شعبان

في إطار حملاته التوعوية للحفاظ على صحة القلب والوقاية من أمراضه، نشر الدكتور جمال شعبان، العميد الأسبق لمعهد القلب، مجموعة من النصائح الذهبية التي تُسهم في تعزيز صحة القلب والشرايين.
3 فحوصات أساسية لصحة قلبك
أوضح د. جمال شعبان أن هناك 3 مؤشرات رئيسية لا بد من متابعتها بشكل دوري:
ـ ضغط الدم
ـ نسبة السكر في الدم
ـ نسبة الكوليسترول
وهذه الفحوصات تساعد في الاكتشاف المبكر لعوامل الخطر التي قد تؤدي إلى أمراض القلب.
3 عادات يجب الامتناع عنها
كما شدد جمال شعبان، على أهمية التوقف عن بعض السلوكيات التي تمثل خطورة مباشرة على القلب، أبرزها:
ـ التدخين
ـ المشروبات الغازية
ـ السمن الصناعي
3 عناصر غذائية يجب تقليلها
وأكد د. شعبان أن الاعتدال في الطعام من أهم مفاتيح الحماية، موضحًا أن هناك أطعمة ينبغي تقليلها قدر الإمكان، وهي:
ـ الملح والمخللات
ـ السكريات والنشويات والمعجنات
ـ اللحوم الحمراء والأطعمة المحفوظة
3 أطعمة لا غنى عنها في النظام الغذائي
في المقابل، نصح جمال شعبان، بضرورة إدخال هذه المكونات إلى الغذاء اليومي لدورها الكبير في تقوية القلب:
ـ الخضروات الطازجة
ـ الفواكه
ـ المكسرات
وفي ختام منشوره، قال الدكتور جمال شعبان: "تمنياتي للجميع بقلوب سليمة"، مضيفًا كلمته الشهيرة: #ما_تزعلوش.