محمد الغزاوي: نسعى لتطوير المنشآت وتعظيم الموارد المالية و استكمال الرؤية الاستراتيجة للأهلي



أكد محمد الغزاوي المرشح لعضوية مجلس ادارة الأهلى، أن المجلس سوف يسعى بعد التوفيق في الانتخابات المقرر لها يوم 31 أكتوبرالجارى الى استكمال الرؤية الاستراتيجية للنادي ، والتي ترتكز على تعزيز الأداء الرياضي، وتطوير المنشآت، وتوسيع نطاق الأنشطة الاجتماعية وتعظيم الموارد المالية بما يضمن تقديم أفضل الخدمات لأعضاء النادي وجماهيره” في المرحلة القادمة.



وشدد الغزاوي على أهمية حضور أعضاء الجمعية العمومية بكثافة يوم 31 أكتوبر ، قائلاً: “الجمعية العمومية للأهلى دائمًا ما يضرب بها المثل من حيث الحضور والمشاركة الفعّالة، ووجود الأعضاء يساهم بشكل مباشر في كتابة مستقبل النادي وصنع القرارات المصيرية.

والمشاركة في هذه المرحلة هي جزء أساسي من تعزيز مكانة الأهلي والحفاظ على مسيرته الناجحة .



واوضح ان انتخابات مجلس الإدارة تمثل مرحلة حاسمة لاستكمال مسيرة الإنجازات التي تحققت على كافة المستويات الرياضية، الإنشائية، والاجتماعية، مشددًا على أن هذه الانتخابات تأتي في توقيت مهم لاستكمال الخطط فى كافة المجالات كما أن ملف الاستثمار ستكون له الأولوية فى هذه الدورة وتوفير كافة احتياجات الفرق الرياضية ، مع استمرار استراتيجية التطويرفى الفروع الأربعة.