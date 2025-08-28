تحذير صحي.. أطعمة تجنب شرب الماء معها لتفادي مشكلات الهضم

يُعد شرب الماء عادة يومية لا غنى عنها لصحة الجسم، حيث يساهم في ترطيب الأنسجة، تحسين عملية الهضم، وتنظيم الوظائف الحيوية المختلفة.

أطعمة لا يُنصح بشرب الماء معها

ولكن خبراء تغذية حذروا من أن شرب الماء مع بعض الأطعمة قد يؤدي إلى نتائج عكسية، مثل إبطاء عملية الهضم وتقليل امتصاص العناصر الغذائية، بل وحتى الإصابة بالانتفاخ والإمساك.

وكشف موقع Times of India، عن بعض الأطعمة التي لا يُنصح بشرب الماء معها، وتشمل ما يلي

ـ الموز:

يحتوي على ألياف قابلة للذوبان، وشرب الماء معه يقلل من حمض المعدة ويبطئ الهضم، مما قد يسبب الإمساك.

الموز

ـ الحمضيات مثل البرتقال والليمون والجريب فروت:

تناول الماء معها قد يؤدي إلى انتفاخ المعدة وعدم الراحة.

الحمضيات

ـ الزبادي:

غني بالبروبيوتيك المفيد للأمعاء، لكن شرب الماء معه مباشرة يقلل من فعاليته ويؤثر على التوازن البكتيري في الجهاز الهضمي.

الزبادي

ـ الأطعمة الحارة:

شرب الماء بعد تناولها لا يخفف الحرقان بل يزيده، بينما يُعتبر الحليب الخيار الأفضل للتقليل من أثر التوابل.

الأطعمة الحارة

ـ الأرز:

الأطباء ينصحون بتجنب شرب الماء أثناء أو بعد تناوله مباشرة، لأنه قد يسبب صعوبة في الهضم إذا أُفرط في شرب الماء.

الأرز

لذا فإن شرب الماء مهم للحفاظ على الصحة، لكن توقيته مع بعض الأطعمة قد يكون له تأثير سلبي على عملية الهضم وصحة الجهاز الهضمي. لذلك، من الأفضل الانتباه إلى هذه العادات اليومية لتجنب المشاكل الصحية.