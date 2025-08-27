قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بسبب النفط الروسي.. ترامب يضرب اقتصاد الهند برسوم جمركية 50%
انقسام داخل الأهلي حول مستقبل ريبيرو قبل مباراة بيراميدز
وزير الخارجية يتلقى اتصالاً من نظيره الألماني لبحث تطورات غزة والملف النووي الإيراني
هل الصلاة وقت الشروق حرام؟.. مكروه ونهى عنه النبي عدا 6 ركعات
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الدنماركي تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتطورات غزة
قانون جديد ينظّم ملكية الدولة في الشركات| قواعد موحدة وإعفاءات للمشروعات الاستراتيجية
خبير يكشف تأثير انخفاض مستويات الأمطار على حوض النيل الأزرق
خاص للنساء .. اعرفي طرق الوقاية من هبوط الرحم
«سيبوا الناس بجمالها».. صبري فواز يشيد بتصريحات والد الطفلة هايدي بعد لفتتها الإنسانية
علاء إبراهيم: معسكر تونس الأسوأ في تاريخ النادي الأهلي
ساعات حاسمة .. أستاذ سموم يوضح كيف كان بالإمكان إنقاذ أطفال المنيا | فيديوجراف
هل من واجبات المرأة العاملة مساعدة زوجها في المصاريف؟.. الأزهر يرد
بالصور

ماذا يحدث عند شرب البابونج؟.. فوائد صحية مذهلة

آية التيجي

يُعتبر مشروب البابونج من أكثر الأعشاب الطبيعية شهرة بخصائصه المهدئة، فهو مشروب دافئ خالٍ من الكافيين يمنح الجسم راحة واسترخاء بعد أول رشفة.

ما هي فوائد البابونج الصحية؟

وبحسب تقرير لموقع Food NDTV، فإن شاي البابونج ليس مجرد مشروب يُتناول قبل النوم، بل له فوائد صحية عديدة تجعله خيارًا مثاليًا ضمن الروتين اليومي، ومن أبرزها ما يلي :

- يخفف التوتر والقلق:

يساعد شاي البابونج على تهدئة الأعصاب وتقليل التوتر بفضل احتوائه على مركبات طبيعية مثل الأبيجينين والبيسابولول. تناول كوب من البابونج يخفف من القلق والتفكير المفرط، ويمنح الجسم هدوءاً ذهنياً وراحة نفسية.

- يساعد على النوم العميق:

من أبرز فوائد البابونج أنه يعمل كـ مشروب طبيعي للأرق، إذ يساعد على الاسترخاء وتهيئة الجسم والعقل للنوم. لذلك يُنصح بتناوله مساءً كبديل صحي للمشروبات المنبهة.

- لطيف على الأمعاء ويحسن الهضم:

شاي البابونج يُعتبر صديقاً للجهاز الهضمي، حيث يُخفف من الانتفاخ، التقلصات، الغازات، وأعراض القولون العصبي الخفيفة. 

كما أنه يساعد على تهدئة المعدة بعد الوجبات الدسمة ويدعم صحة الأمعاء بفضل خصائصه المضادة للالتهابات.

- يمنح بشرة صحية ومتوهجة:

لا تقتصر فوائد البابونج على الجسم فقط، بل تنعكس أيضاً على البشرة. إذ يحتوي على مضادات التهاب طبيعية تساعد على تقليل الاحمرار وتهدئة البثور، مما يمنح البشرة مظهراً صحياً ونضارة طبيعية عند تناوله بانتظام.

- مشروب طبيعي خالٍ من الكافيين:

إذا كنت تبحث عن مشروب دافئ ومهدئ دون أن يؤثر على نومك، فالخيـار الأمثل هو شاي البابونج. فهو خالٍ من الكافيين تماماً، ويمكن تناوله في أي وقت من اليوم، خاصة في المساء لتهدئة الأعصاب والاسترخاء.

ويُعد شاي البابونج أكثر من مجرد مشروب عشبي تقليدي، فهو علاج طبيعي للتوتر والقلق، يساعد على النوم العميق، يخفف مشاكل الجهاز الهضمي، ويُعزز صحة البشرة. لذلك يُنصح بإضافته إلى الروتين اليومي كخيار صحي ولطيف على الجسم.

فوائد البابونج شاي البابونج مشروب مهدئ النوم العميق صحة الأمعاء العناية بالبشرة

كوكتيل الكورتيزول مشروب التيك توك الطبيعي.. يقلل التوتر ويحسن النوم

