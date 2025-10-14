قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب متحدثا عن مصر: إنهم أقوياء جدا.. لن تصدقوا مدى قوتهم
قمة جديدة.. الذهب يواصل الصعود مساء تعاملات اليوم
ترامب: المرحلة الثانية من اتفاق غزة تبدأ الآن
ربنا يكفينا شره.. خالد الجندي: احذروا من الجاهل الذي لا يعلم أنه جاهل
4 عبادات صالحة تعادل قيام الليل.. اغتنم فضلها ولا تفوت ثوابها
مصر تدعو إلى تعافي غزة| الرئيس السيسي يؤكد ضرورة البناء بعد الحرب.. ومؤتمر لإعادة الإعمار خلال أيام
مصرع شخص وإصابة آخر في تصادم سيارة وتروسيكل بأسيوط
الأغذية العالمي: 137 شاحنة دخلت قطاع غزة لدعم المخابز وتوفير المواد الغذائية
رئيس الوزراء: توجيهات رئاسية بتطوير ورفع كفاءة بحيرة البردويل| صور
الرقب: وقف الحرب لا يعني السلام.. والتحدي يبدأ بعد غزة
فاصل خرساني.. النقل تبدأ عزل حارة الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري
الأغذية العالمي: 170 ألف طن من الغذاء جاهزة لدخول قطاع غزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
4 عبادات صالحة تعادل قيام الليل.. اغتنم فضلها ولا تفوت ثوابها

عبادات صالحة تعادل قيام الليل
عبادات صالحة تعادل قيام الليل
أحمد سعيد

يواظب عدد كبير من الناس على أداء صلاة قيام الليل فلا أحد يختلف على فضلها وثوابها الكبير، ولكن يغفل كثيرون منا عن 4 عبادات صالحة تعادل قيام الليل، وقد وضّحت سنة النبي صلى الله عليه وسلم أهم الأعمال الصالحة التي يثاب عليه العبد، لذا نعرض لكم في السطور التالية أهم عبادات صالحة إذا فعلها المؤمن ينال ثواب قيام الليل.

عبادات صالحة تعادل قيام الليل

ويمكن توضيح أهم عبادات صالحة تعادل قيام الليل وحصرها في النقاط التالية:

  • أداء صلاة العشاء والفجر جماعة: فقد ورد عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: قال رَسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم:ِ "مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ كَانَ كَقِيَامِ نِصْفِ لَيْلَةٍ، وَمَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ كَانَ كَقِيَامِ لَيْلَةٍ" رواه أبو داود وقال الألباني حديث صحيح.
  • أداء 4 ركعات قبل صلاة الظهر: فمن أبرز عبادات صالحة تعادل قيام الليل هو ما جاء عن أبي صالح رحمه الله تعالى مرفوعا مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ يَعْدِلْنَ بِصَلاَةِ السَّحَرِ" صحيح الجامع.
  • قراءة مائة آية في الليل: وقد ورد عَنْ تَمِيمٍ الداريّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ( مَنْ قَرَأَ بِمِئَةِ آيَةٍ فِي لَيْلَةٍ كُتِبَ لَهُ قُنُوتُ لَيْلَةٍ ) رواه الترمذي، وحسنه الألباني.
  • حسن الخلق: وذلك لما ورد عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:( إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَاتِ قَائِمِ اللَّيْلِ صَائِمِ النَّهَارِ ) صححه الألباني.

هل الشفع والوتر من قيام الليل؟

وكانت دار الإفتاء المصرية، أجابت عن سؤال يقول فيه السائل "هل تعد صلاة ركعتي الشفع من قيام الليل؟ وأجاب عن السؤال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

وأجاب "وسام"، قائلًا: أن قيام الليل مصطلح كبير يشمل سنة العشاء، والشفع والوتر، وصلاة التهجد، والتراويح، وقراءة القرآن، والدعاء ليلًا، فكل هذا من قيام الليل.

وأضاف أن أى طاعة يؤديها الإنسان ليلًا من بعد العشاء الى قبل الفجر تسمى قيام ليل، فمن صلى الشفع والوتر فهو يكون قام الليل بالشفع والوتر أو من قام الليل بقراءة القرآن أو بالدعاء.

صلاة قيام الليل بين أذاني الفجر

قال الدكتور عمرو الورداني، مدير إدارة التدريب وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن في حال قام الشخص بالصلاة قبل أذان الفجر بعشر دقائق، فإنه يكون بذلك قد صلى قيام الليل.

وأوضح «الورداني» في إجابته عن سؤال: «هل الصلاة قبل أذان الفجر بعشر دقائق، تُعد من قيام ليل؟»، أن من صلى قبل أن يؤذن المؤذن لصلاة الفجر بعشر دقائق يُعد من قيام الليل، وذلك لأن الليل ينتهي بخروج الفجر.

هل يجوز صلاة قيام الليل بعد الفجر؟

وأجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى، أنه إذا تم الاستيقاظ قبل طلوع الشمس وفي وقت الفجر، ويمكن إدراك الصلاتين، فيمكن البدء بقيام الليل، وإن كان الأولى والأفضل صلاة الفجر أولا، فلقد ورد عن النبي "أى العمل أفضل؟ قال الصلاة على وقتها".

وأضاف أن صلاة قيام الليل، ستكون بنية القضاء، فالقضاء قبل الفجر يساوي القضاء بعد الفجر، ولا يوجد وتر في هذا الوقت لأن الوتر لا يكون إلا ليلا فقط، أما في النهار يكون الشفع ركعتين ركعتين.

