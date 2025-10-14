شنطة بـ5 ملايين جنيه.. حقيبة زوجة محمد صلاح تثير الجدل

أثارت حقيبة يد ظهرت بها ماجي محمد، زوجة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وقائد مصر، جدل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول صور لها في اختفالية الصعود لكأس العالم.

فقد لفتت الأنظار بحقيبة من علامة "هيرمس" العالمية، تقدر قيمتها بنحو خمسة ملايين جنيه مصري تقريباً، أي ما يعادل نحو تسعةٍ وتسعين ألف دولار أمريكي.

وتعد حقيبة "بيركن" من دار الأزياء الفرنسية "هيرمس" واحدة من أكثر الحقائب شهرةً وفخامة في العالم، حيث تتميز بتصميمها الكلاسيكي واستخدام أجود أنواع الجلود، وغالباً ما تُباع بأسعار مرتفعة نظراً لندرتها وصعوبة الحصول عليها

