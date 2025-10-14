قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية يترأس الاجتماع الوزاري الخامس للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان
«أنتِ جميلة» ترامب يثير الجدل ويغازل الحسناء الإيطالية
محمد صلاح ضمن أفضل 50 لاعبًا بالعقد الثاني من القرن الـ 21
القانون يحسم التلاعب في الميراث.. الحبس والغرامة عقوبة من يحرم الورثة من حقهم
الثقافة تنظم قافلة "مسرح المواجهة والتجوال" إلى رفح دعمًا لأطفال غزة 16 أكتوبر
عودة الأمل في غزة.. إعلان نتائج الثانوية العامة بعد إنهاء الحرب
الخطيب يُكلّف وليد صلاح الدين وعبدالحفيظ بملف تجديد عقود رباعي الأهلي
محمد صلاح ضمن أفضل 50 لاعبًا عالميًا| تفاصيل
ماذا قال باسم خندقجى الأسير المحرر بعد 21 عاما عقب وصوله لمصر؟
إنفانتينو يظهر في قمة شرم الشيخ للسلام.. حضور يثير الجدل السياسي حول رئيس فيفا
بعد حرب دامت عامين.. اتفاق شرم الشيخ يفتح باب السلام وينهي مأساة غزة| ومحلل: مثلت القمة منعطفا محوريا
اقتصاد

وزير الإسكان: خطط تسويقية وترويجية للمشروعات السكنية بالتعاون مع شركات التسويق العقارى

جانب من الاجتماع
آية الجارحي

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً، مع مسئولي شركة "فاوندرز" للتطوير العقاري، لاستعراض عدد من الفرص الاستثمارية، والخطة الترويجية التي تنفذها الشركة لتسويق عددٍ من مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك بحضور مسئولي الوزارة والهيئة، ضمن سلسلة اجتماعات وزير الإسكان لمتابعة موقف المبيعات والتسليمات والتسويق لعددٍ من مشروعات الوزارة.

وفي مستهل الاجتماع، أكد المهندس شريف الشربيني، أن الوزارة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي تم ضخها بالمشروعات السكنية والتنموية بالمدن الجديدة والمناطق المختلفة.

وأشار إلى أن وزارة الإسكان، قامت خلال الفترة الماضية، بتنفيذ عدد كبير من المشروعات المتنوعة، ومن ثم تم وضع خطط تسويقية وترويجية لتلك الوحدات بمختلف المدن بالتعاون مع عدد من شركات التسويق العقارى، وذلك في إطار توجه الدولة نحو زيادة الشراكة مع القطاع الخاص.

واستعرض وزير الإسكان خلال اللقاء مقترحا لعدد من المشروعات الاستثمارية بعدد من المدن الجديدة، حيث أكد الوزير أن هناك مجموعة من الفرص الاستثمارية المختلفة ويتم العمل على التوسع في مشروعات الشراكة مع الشركات المختلفة، بكل أنماط الاستثمار خلال الفترة المقبلة، وفقا لعدد من الآليات التي تم تحديدها لتناسب كافة شرائح المستثمرين والمطورين العقاريين.

كما استعرض وزير الاسكان موقف المبيعات الخاص بالوحدات التي تعمل الشركة على التسويق لها بالعاصمة الإدارية الجديدة.

