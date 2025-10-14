وزير الإسكان: خطط تسويقية وترويجية للمشروعات السكنية بالتعاون مع شركات التسويق العقارى

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً، مع مسئولي شركة "فاوندرز" للتطوير العقاري، لاستعراض عدد من الفرص الاستثمارية، والخطة الترويجية التي تنفذها الشركة لتسويق عددٍ من مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك بحضور مسئولي الوزارة والهيئة، ضمن سلسلة اجتماعات وزير الإسكان لمتابعة موقف المبيعات والتسليمات والتسويق لعددٍ من مشروعات الوزارة.

وفي مستهل الاجتماع، أكد المهندس شريف الشربيني، أن الوزارة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي تم ضخها بالمشروعات السكنية والتنموية بالمدن الجديدة والمناطق المختلفة.

وأشار إلى أن وزارة الإسكان، قامت خلال الفترة الماضية، بتنفيذ عدد كبير من المشروعات المتنوعة، ومن ثم تم وضع خطط تسويقية وترويجية لتلك الوحدات بمختلف المدن بالتعاون مع عدد من شركات التسويق العقارى، وذلك في إطار توجه الدولة نحو زيادة الشراكة مع القطاع الخاص.

واستعرض وزير الإسكان خلال اللقاء مقترحا لعدد من المشروعات الاستثمارية بعدد من المدن الجديدة، حيث أكد الوزير أن هناك مجموعة من الفرص الاستثمارية المختلفة ويتم العمل على التوسع في مشروعات الشراكة مع الشركات المختلفة، بكل أنماط الاستثمار خلال الفترة المقبلة، وفقا لعدد من الآليات التي تم تحديدها لتناسب كافة شرائح المستثمرين والمطورين العقاريين.

كما استعرض وزير الاسكان موقف المبيعات الخاص بالوحدات التي تعمل الشركة على التسويق لها بالعاصمة الإدارية الجديدة.