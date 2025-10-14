شبكة أمامية عملاقة.. مرسيدس تشوق محبيها لسيارة كوبيه جديدة

كشفت شركة مرسيدس بنز عن أحدث إبداعاتها التصميمية تحت اسم Vision Iconic، وهي سيارة اختبارية كوبيه ثنائية الأبواب تمثل رؤية الشركة لمستقبل سياراتها الفاخرة، وتمزج بين روح التصميم الكلاسيكي المستوحى من ثلاثينيات القرن الماضي والتقنيات الذكية للقرن الحادي والعشرين.

تصميم مرسيدس كوبيه مستوحى من الماضي

تأتي السيارة الجديدة كتطور طبيعي لمفهوم Vision Maybach 6 الشهير، لكنها تحمل طابعًا أكثر انسيابية وأناقة بفضل تصميمها الطويل والمنخفض، وشبكة أمامية مضيئة تعد بمثابة توقيع بصري جديد لهوية مرسيدس المستقبلية.

يجمع الهيكل الخارجي بين الخطوط الانسيابية القديمة ولمسات من "الطلاء الشمسي" الذي يغير درجته تبعًا لشدة الضوء، ما يمنح السيارة حضورًا فريدًا أينما وجدت.

داخل المقصورة، اعتمدت مرسيدس على فلسفة الرفاهية الهادئة، حيث تمتزج المواد الطبيعية مع الإضاءة المحيطية الذكية لتخلق بيئة قيادة غنية بالتفاصيل.

وتحمل المقاعد والتصميم الداخلي لمسات مستوحاة من الطرازات الكلاسيكية للعلامة، مع شاشات رقمية منحنية وأدوات تحكم مستقبلية تتيح تجربة قيادة شبه ذاتية المستوى الرابع (Level 4 Autonomy).

تعكس Vision Iconic التزام مرسيدس بالجمع بين التصميم الفني والهندسة المتقدمة.

فإلى جانب القيادة الذاتية، تتميز السيارة بقدرات اتصال ذكية ونظام طلاء يعتمد على الطاقة الشمسية للمساعدة في تقليل استهلاك الكهرباء، في خطوة نحو سيارات أكثر استدامة وكفاءة.

أكدت الشركة أن هذا الطراز الاختباري لا يُقصد منه الإنتاج التجاري المباشر، بل يهدف إلى تقديم لمحة عن لغة التصميم المستقبلية التي ستعتمدها سيارات مرسيدس القادمة، مع الحفاظ على جوهر الفخامة الألمانية والأناقة التي ميزت تاريخها منذ ما يقارب قرنًا من الزمن.