إدارة الحرب الكيميائية توقع بروتوكول تعاون مع هيئة المحطات النووية

وقع اللواء أركان حرب محمد عبد الحميد علي مدير الحرب الكيميائية، والدكتور مهندس شريف حلمي محمود رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بروتوكول تعاون وذلك لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الكوادر البشرية والأجهزة والمعدات الحديثة المتاحة لدى الطرفين.



يهدف البروتوكول إلى تعزيز أوجه التعاون العلمي بين الجانبين في إجراء دراسات البحوث العلمية فى مجالات التحاليل والقياسات (البيئية – الإشعاعية)، والاستفادة من إمكانيات وقدرات المعامل الرئيسية للحرب الكيميائية في تنفيذ التحاليل الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية الدورية للمياه والهواء والتربة، وإتاحة الفرصة لضباط المعامل الرئيسية للحرب الكيميائية للمشاركة في الندوات وورش العمل الفنية المتخصصة بما يعزز تبادل الخبرات ومواكبة التطورات الفنية في مجالات التحليل البيئي والإشعاعي.

حضر مراسم توقيع البروتوكول عدد من ضباط الحرب الكيميائية وعدد من مسئولي هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.