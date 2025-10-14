رئيس وزراء بريطانيا: نثمن جهود الرئيسين السيسي وترامب لوقف الحرب في غزة

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن رئيس وزراء بريطانيا السير كير ستارمر، قال إن اتفاق شرم الشيخ لإنهاء الحرب في غزة تاريخي، ونثمن جهود الرئيسين عبد الفتاح السيسي والأمريكي ترامب لوقف الحرب في غزة.

وأضاف رئيس وزراء بريطانيا: مستعدون لدعم جهود إعادة إعمار غزة، وسندعم الحكومة الانتقالية في غزة لتعزيز الأمن بالقطاع.



وتابع: ملتزمون بدولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل لضمان استقرار المنطقة، وأن الدمار في غزة لا يمكن وصفه ويتطلب جهدا دوليا، ولا يمكن ضمان أمن إسرائيل ومستقبل غزة دون نزع سلاح حماس.

