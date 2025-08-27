كوكتيل الكورتيزول مشروب التيك توك الطبيعي.. يقلل التوتر ويحسن النوم

مع تزايد الضغوط اليومية والإجهاد المستمر، يبحث كثيرون عن طرق طبيعية للتخلص من التوتر وتحسين النوم.

معلومات لا تعرفها عن مشروب الكورتيزول

وقد انتشر مؤخرًا على منصة تيك توك مشروب جديد يُعرف باسم "كوكتيل الكورتيزول"، الذي يقال إنه يساعد على خفض هرمون التوتر الكورتيزول بشكل طبيعي، مما يعزز الاسترخاء ويحافظ على توازن الجسم.

ما هو هرمون الكورتيزول؟

ويعتبر الكورتيزول هو الهرمون المسؤول عن استجابة الجسم للتوتر، كما يلعب دورًا رئيسيًا في تنظيم عملية الأيض، مستويات السكر في الدم، والمناعة.

وقد يؤدي ارتفاع مستوياته بشكل مزمن إلى زيادة الوزن، تراكم الدهون في البطن، ضعف المناعة، الأرق، القلق، وصعوبة التركيز.

مشروب الكورتيزول

مكونات كوكتيل الكورتيزول

تتكون وصفة المشروب الرائجة من:

كوب ماء جوز الهند

نصف عصير ليمونة

ربع كوب عصير برتقال

200 ملغ من المغنيسيوم

ربع ملعقة صغيرة من ملح البحر

ماء فوار

وهذا المزيج الغني بالإلكتروليتات والمعادن يساهم في ترطيب الجسم، تعزيز الاسترخاء، ودعم النوم.

مشروب الكورتيزول

فوائد كوكتيل الكورتيزول

بحسب أخصائية التغذية مورا دونوفان، فإن هذا المشروب لا يخفض الكورتيزول بشكل مباشر، لكنه يساعد الجسم على استعادة توازنه الطبيعي. ومن أبرز فوائده:

ـ تقليل التوتر والقلق بفضل دور المغنيسيوم في تهدئة الجهاز العصبي.

ـ تحسين جودة النوم، حيث يدعم المغنيسيوم إنتاج السيروتونين والميلاتونين (هرمون النوم).

ـ ترطيب الجسم، إذ إن ماء جوز الهند يعوّض المعادن المفقودة بسبب ارتفاع الكورتيزول الذي يعمل كمدر للبول.

ـ تعزيز صحة الجهاز الهضمي والمناعة بفضل فيتامين C الموجود في عصيري البرتقال والليمون.

ـ دعم وظائف الغدة الكظرية التي تتحكم في إنتاج الكورتيزول.

مشروب الكورتيزول

متى يُنصح بتناوله؟

يمكن تناول مشروب الكورتيزول في أي وقت من اليوم، لكن الخبراء ينصحون بتناوله قبل النوم للاستفادة من تأثير المغنيسيوم في استرخاء العضلات وتحسين النوم العميق.

طرق إضافية لتقليل التوتر

طرق إضافية لتقليل التوتر

إلى جانب تناول كوكتيل الكورتيزول، ينصح الخبراء بـ:

ـ ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

ـ قضاء وقت في الطبيعة والتأمل.

ـ تناول مكملات طبيعية مثل الجينسنغ لدعم وظائف الغدة الكظرية.

ـ اتباع نظام غذائي متوازن وتجنب التدخين.

وأصبح كوكتيل الكورتيزول واحدًا من أبرز المشروبات الطبيعية الرائجة على السوشيال ميديا لتخفيف التوتر والإجهاد.

ومع أنه لا يعتبر كوكتيل الكورتيزول علاجًا سحريًا، إلا أن مكوناته الغنية بالمعادن والإلكتروليتات تجعل منه وسيلة فعالة لدعم الجسم، استعادة التوازن، وتحسين النوم بشكل طبيعي.