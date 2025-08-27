خاص للنساء .. اعرفي طرق الوقاية من هبوط الرحم

يُعد هبوط الرحم من المشكلات المزعجة للنساء وتسبب العديد من المتاعب منها ما يتكرّر بشكل يومي مثل تسرب البول.. فما علاجه؟!

ووفقا لما جاء في موقع مايو كلينك نعرض لكم مجموعة من النصائح لتقليل خطر التعرض للإصابة بهبوط الرحم

تجنبي الإصابة بالإمساك

يجب شرب قدر كافٍ من السوائل وتناول المزيد من الطعام الغني بالألياف، مثل الفواكه والخضروات والبقوليات والحبوب الكاملة.

تجنبي رفع الأشياء الثقيلة

إذا اضطررتي إلى رفع شيء ثقيل، فاتبعي الطريقة الصحيحة للقيام بذلك، بأن تستخدمي الساقين بدلاً من الخصر أو الظهر.

السيطرة على السعال

عالجي السعال المزمن أو التهاب القصبات وأقلعي عن التدخين.

تجنبي زيادة الوزن

إذا كنتي ترغبين في إنقاص وزنك، فتحدثي مع طبيبك عن وزنك المثالي وطريقة إنقاص الوزن.