وزير خارجية إيطاليا: بدأنا في تقييم ما يمكن إرساله من مساعدات إغاثية للفلسطينيين بغزة

أ ش أ

قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم الثلاثاء، إن بلاده بدأت في تقييم الوضع فيما يتعلق بما يمكن إرساله من مساعدات إغاثية للفلسطينيين بقطاع غزة.

وأضاف: “لقد جمعنا بالفعل مئات الأطنان من المساعدات الغذائية، وسنعمل على تسريع وتيرة إرسالها، وأن بعض المساعدات بدأت في الوصول بالفعل”.



جاء ذلك في تصريح أوردته وكالة أنباء (أنسا) الإيطالية على هامش مؤتمر لحزب "فورزا إيطاليا" اليوم.



ولفت وزير الخارجية الإيطالي إلى أنه يرغب في تعيين ممثل إيطاليا الدائم لدى منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، برونو آرشي بمنصب مبعوث إيطاليا بشأن غزة.