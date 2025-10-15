قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أنا الزملكاوي الوحيد بالعائلة.. سميح ساويرس: لن أدعم الزمالك ماليًا قبل وجود إدارة واضحة ومنظمة
قنصل مصر بميلانو يشارك في احتفال الجالية المصرية بذكرى حرب 6 أكتوبر
«الشيوخ الأمريكي» يرفض مشروع قانون جمهوري لتمويل الحكومة وإنهاء الإغلاق
وسام أبو علي يزف خبرًا سارًا لجمهوره .. شاهد
بعد الوعكة الصحية.. صبري عبدالمنعم يغادر المستشفى ويُوجّه رسالة مؤثرة لجمهوره
عودة السيطرة الفلسطينية على معبر رفح بمشاركة 50 شرطيًا درّبتهم مصر
صفقة جديدة.. لاعب زد يدخل اهتمامات الأهلي بالميركاتو الشتوي
أزمة جديدة تضرب الزمالك.. «بيزيرا» يُهدّد بفسخ عقده بسبب المُستحقات
كمال شعيب يُفجّــر مفاجأة: زيزو «مديون» للزمالك.. وليس له أي مستحقات
سميح ساويرس يكشف: خسرت 200 مليون دولار بسبب قرار استثماري ندمت عليه
محامي الزمالك: ننتظر قرارًا بعودة أرض أكتوبر.. وسنحصل على أرض إضافية في التجمع السادس
فن وثقافة

بعد الوعكة الصحية.. صبري عبدالمنعم يغادر المستشفى ويُوجّه رسالة مؤثرة لجمهوره

صبري عبد المنعم
صبري عبد المنعم
أوركيد سامي

طمأن الفنان صبري عبد المنعم جمهوره بعد تعرّضه لوعكة صحية نُقل على إثرها إلى المستشفى.

وقال صبري عبد المنعم في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": "غادرت المستشفى، وأنا حاليًا في المنزل، وبعد الاطمئنان على حالتي الصحية أستطيع القول إنني بخير والحمد لله. أجريت التحاليل والفحوصات اللازمة، وتبيّن أن ضربات القلب منتظمة، ومن المقرر أن أستكمل العلاج في المنزل".

يُذكر أن مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري في دورته الثامنة كرّم الفنان صبري عبد المنعم تقديرًا لمسيرته الفنية الكبيرة، حيث تسلّم تكريمه وهو جالس على كرسي متحرك بعد تحسن حالته الصحية.

وقال الفنان، متأثرًا بالدموع: "شكرًا إنكم كرّمتوني قبل ما أروح."

وأضاف أن ابنته مريم عشقت الفن من خلاله، ويتمنى أن يكون لها مستقبل كبير في حياتها المهنية.

وقد تصدّر الفنان القدير تريند مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحاته الأخيرة لموقع "صدى البلد"، والتي طمأن خلالها جمهوره على صحته بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها.

وقال في تصريحاته: "لم أعتزل الفن، وسأعود قريبًا بإذن الله، فأنا أعشق الفن".

وتابع: "الحمد لله أنا الآن في حالة صحية جيدة. أجريت بعض الفحوصات بالمستشفى، وعدت إلى المنزل بعد تحسن واضح، وسأعود إلى الفن بعد انتهاء فصل الصيف بإذن الله، فأنا حاليًا في فترة راحة فقط."

يُشار إلى أن آخر أعمال الفنان صبري عبد المنعم في السينما كان فيلم «في عز الظهر»، والذي يُعرض حاليًا في دور العرض السينمائي.

