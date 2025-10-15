صفقة جديدة.. لاعب زد يدخل اهتمامات الأهلي بالميركاتو الشتوي

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، عن صفقة محتملة جديدة للنادي الأهلي خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وقال عبد الجواد في تصريحات تلفزيونية: “أحمد طارق لاعب زد يدخل اهتمامات الأهلي بترشيح وليد صلاح الدين وعادل مصطفى”.

ويستعد الأهلي حاليًا لبدء عهد جديد تحت قيادة توروب، الذي يسعى لتحقيق بداية قوية مع الفريق في دوري أبطال إفريقيا، في أول ظهور رسمي له على رأس الجهاز الفني للقلعة الحمراء.

يستعد فريق النادي الأهلى ، لمواجهة إيجل نوار البوروندي في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي أمام إيجل نوار البوروندي في دوري أبطال أفريقيا

يواجه الأهلي في مباراته المقبلة فريق إيجل نوار في بورندي، في إطار مباراة الذهاب من دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا يوم 18 من شهر أكتوبر الجاري.

ويغيب عن الأهلى 8 لاعبين للتواجد مع منتخب مصر الأول هم محمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد هاني، ياسر إبراهيم، أحمد نبيل كوكا، مروان عطية، محمود تريزيجيه وأحمد سيد زيزو.