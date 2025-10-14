إصابة 13 شخصا فى حادث تصادم سيارتين بطريق نجع حمادى أبوتشت بقنا

أسفر حادث تصادم بين سيارتين بطريق نجع حمادى أبوتشت الزراعى شمال قنا ، عن إصابة 13 شخص بإصابات متنوعة.

تلقت أجهزة الأمن بقنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق نجع حمادى أبوتشت الزراعى، نتج عنه إصابات بين مستقل السيارتين.

ودفع مرفق إسعاف قنا بعدد من السيارات إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين إلى المستشفى، لتلقى الاسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث لمتابعة نقل المصابين إلى المستشفى، وإعادة تسيير حركة المرور على الطريق.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.