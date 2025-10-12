تموين قنا: إحباط تهريب 6 أطنان دقيق بلدى قبل بيعها في السوق السوداء| صور

أحبطت مديرية التموين والتجارة الداخلية بقنا، محاولة تهريب 6 أطنان و50 كيلوجرامًا من الدقيق البلدي المدعم قبل بيعها في السوق السوداء، في إطار جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتشديد الرقابة على الأسواق والسلع التموينية المدعمة وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتحت إشراف مباشر من الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا.

قاد الحملة حسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا، يرافقه محمد أبوالمجد، رئيس الرقابة التموينية، وأحمد فاوي، كبير مفتشي الرقابة، ورفعت أحمد محمود، ومحمود صلاح، مفتشي المديرية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 240 شيكارة دقيق بلدي مدعم بإجمالي 6050 كجم داخل سيارة محملة قبل بيعها في السوق السوداء، كما تم المرور على عدد من المخابز البلدية، وتم تحرير مخالفات تنوعت بين نقص وزن الخبز البلدي، وعدم نظافة أدوات العجن، وعدم إعطاء بون للمواطنين، وعدم الإعلان عن قائمة التشغيل.

شملت الحملات محلات بيع الدقيق الفاخر، حيث تم ضبط 2 جوال دقيق فاخر لعدم الاحتفاظ بالفواتير وعدم الإعلان عن الأسعار.

وأكد حسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا، بأن الدولة حريصة على تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم لمستحقيه، مشيرًا إلى أن المديرية تواصل حملاتها اليومية بالتعاون مع الجهات الرقابية لضبط الأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مؤكدًا أن المديرية لن تتهاون مع أي تجاوزات تمس حقوق المواطنين أو تهدد استقرار السوق.

