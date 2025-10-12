قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالاأقام .. بيراميدز يعتلي صدارة تصنيف الأندية الأفريقية متفوقا على الأهلي|تفاصيل
رسميًا.. انضمام رياضة الكيوكوشنكاي إلى الاتحاد المصري للووشو كونغ فو
قمة السيسي-ترامب تتصدر جدول أعمال قمة شرم الشيخ.. تعرف على البرنامج المبدئي
يديعوت أحرونوت: رفات إيلي كوهين قد تُسلّم إلى إسرائيل قريبا
لماذا حرمت الصلاة بعد العصر؟.. النبي منعها لـ سببين لا تعرفهما
شيخ الأزهر للسفير الياباني: 6 منح دراسية لأبناء الجالية المسلمة ومستعدون لتدريب أئمة طوكيو
إصابة مبابي تربك معسكر فرنسا قبل مواجهة أيسلندا وتثير الجدل حول قرار ديشامب
رغم تلقيها دعوة رسمية.. إيران تغيب عن قمة شرم الشيخ للسلام
رسميا.. النقل تصدر قرارًا بفرض رسوم مرور على طريق رافد جمصة بطول 53 كيلومترًا
«ييس ثوروب» يُراقب لاعبي الأهلي الدوليين المشاركين مع منتخبي مصر الأول والثاني
الأهلي يهدي حسن شحاته "تي شيرت" برقمه الشهير 14 ..شاهد
كواليس مشروع الإيجار القديم.. كيف يمكن حجز الوحدة البديلة قبل طرحها رسميًا؟
حوادث

تموين قنا: إحباط تهريب 6 أطنان دقيق بلدى قبل بيعها في السوق السوداء| صور

يوسف رجب

أحبطت مديرية التموين والتجارة الداخلية بقنا،  محاولة تهريب 6 أطنان و50 كيلوجرامًا من الدقيق البلدي المدعم قبل بيعها في السوق السوداء، في إطار جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتشديد الرقابة على الأسواق والسلع التموينية المدعمة وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتحت إشراف مباشر من الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا.

قاد الحملة حسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا، يرافقه محمد أبوالمجد، رئيس الرقابة التموينية، وأحمد فاوي، كبير مفتشي الرقابة، ورفعت أحمد محمود، ومحمود صلاح، مفتشي المديرية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 240 شيكارة دقيق بلدي مدعم بإجمالي 6050 كجم داخل سيارة محملة قبل بيعها في السوق السوداء، كما تم المرور على عدد من المخابز البلدية، وتم تحرير مخالفات تنوعت بين نقص وزن الخبز البلدي، وعدم نظافة أدوات العجن، وعدم إعطاء بون للمواطنين، وعدم الإعلان عن قائمة التشغيل.

شملت الحملات محلات بيع الدقيق الفاخر، حيث تم ضبط 2 جوال دقيق فاخر لعدم الاحتفاظ بالفواتير وعدم الإعلان عن الأسعار.

وأكد حسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا، بأن الدولة حريصة على تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم لمستحقيه، مشيرًا إلى أن المديرية تواصل حملاتها اليومية بالتعاون مع الجهات الرقابية لضبط الأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مؤكدًا أن المديرية لن تتهاون مع أي تجاوزات تمس حقوق المواطنين أو تهدد استقرار السوق.

قنا السوق السوداء مديرية التموين تهريب 6 أطنان دقيق السلع التموينية المدعمة ضبط الأسواق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «يلا بابا!» فيلم يصالح الماضي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المعلم.. من السبورة إلى فضاءات الميتافيرس !

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الحرب جرح لا يندمل

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

