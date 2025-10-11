بعد رفع كفائتها..محافظ قنا يتفقد مدرسة النهضة الابتدائية بقفط

تفقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، صباح اليوم، مدرسة النهضة الابتدائية المشتركة بمركز قفط، وذلك عقب الانتهاء من أعمال الصيانة الشاملة ورفع كفاءة المدرسة، في إطار خطة المحافظة لتطوير المنشآت التعليمية وتحسين بيئة التعلم.

واطمأن محافظ قنا، على انتظام العملية التعليمية داخل الفصول، وتابع عدداً من الأنشطة الفنية والثقافية التي قدمها طلاب المدرسة احتفالًا بذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة، معبراً عن سعادته بما شاهده من فقرات متميزة تعكس روح الانتماء الوطني والوعى لدى طلاب المدرسة.

وأشار عبدالحليم إلى أن أعمال التطوير شملت تنفيذ صيانة شاملة للأعمال الاعتيادية والصحية والكهربية، وتجديد الفصول الدراسية وتزويدها بالمقاعد والسبورات الحديثة، فضلًا عن تطوير واجهات المدرسة والموقع العام، وتعلية السور واستبدال البوابات الرئيسية بما يحقق أعلى درجات الأمان للطلاب والعاملين.

وأوضح محافظ قنا، بأن المدرسة تضم 12 فصلا دراسيا وتعمل بنظام الفترتين "صباحية ومسائية"، وتستوعب نحو 876 طالبا وطالبة، لافتًا إلى أن إجمالي تكلفة أعمال التطوير بلغت 3 ملايين و423 ألف جنيه، تم تنفيذها وفقا لأحدث المعايير الفنية لضمان بيئة تعليمية آمنة ومحفزة.

وأكد أن قطاع التعليم يأتي على رأس أولويات المحافظة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية التي تولى التعليم اهتماما خاصا، باعتباره قاطرة التنمية وبداية الطريق نحو مستقبل أفضل.

وأشار إلى أن أعمال التطوير تأتي ضمن خطة شاملة تستهدف رفع كفاءة المنشآت التعليمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للطلاب في مختلف مراكز المحافظة.

رافق المحافظ خلال جولته كل من: المقدم شريف أشرف، نائب المستشار العسكري للمحافظة، وأحمد النوبي، مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بقنا، وسمية عبد الفتاح، مدير عام الشئون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم، والدكتور علاء شاكر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط، والنائبين عبد الفتاح دنقل وأشرف أبودقة، عضوي مجلس الشيوخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

وفي ختام جولته، هنأ الدكتور خالد عبد الحليم هيئة التدريس وطلاب المدرسة بذكرى انتصارات السادس من أكتوبر، مؤكدًا أن هذه المناسبة ستظل رمزًا للعزة والكرامة والفداء، وتجسيدًا لإرادة الشعب المصري في تحقيق النصر وصون كرامة الوطن.