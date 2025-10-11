قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المنفى الذهبي.. بشار الأسد يعيش في برج فاخر بموسكو تحت رحمة بوتين
انتشال 11 جثمانا من مناطق متفرقة في قطاع غزة
وزير الرياضة يزور حسن شحاتة في المستشفى للاطمئنان على حالته الصحية
أول قرار من حفيد الفايكنج قبل مواجهة الأهلي وبطل بوروندي بدوري الأبطال
أسفرت عن مصرع 23 شخصا.. طالبان تتبنى هجمات عنيفة في باكستان
طوله 90سم ..تفاصيل العثور على تمساح نيلي صغير بمنطقة حدائق الأهرام
بالإجماع.. انتخاب مصر رئيساً لمجلس إدارة منظمة العمل العربية
حماس: لن نسلم سلاحنا بالكامل وسنمنحه إلى جيش دولة فلسطين
مصدر يكشف موقف ثنائي هجوم الزمالك من لقاء ديكيداها الصومالي
مؤسسات إعلامية دولية تطالب إسرائيل بالسماح للصحفيين بدخول غزة
نادي الزوراء العراقي يعلن التعاقد مع عماد النحاس.. تعرف على موعد وصوله
شتاء مختلف يلوح في الأفق... هل تعود ظاهرة النينيا هذا العام؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بعد رفع كفائتها..محافظ قنا يتفقد مدرسة النهضة الابتدائية بقفط

مدرسة النهضة بقفط
مدرسة النهضة بقفط
يوسف رجب

تفقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، صباح اليوم، مدرسة النهضة الابتدائية المشتركة بمركز قفط، وذلك عقب الانتهاء من أعمال الصيانة الشاملة ورفع كفاءة المدرسة، في إطار خطة المحافظة لتطوير المنشآت التعليمية وتحسين بيئة التعلم.

واطمأن محافظ قنا، على انتظام العملية التعليمية داخل الفصول، وتابع عدداً من الأنشطة الفنية والثقافية التي قدمها طلاب المدرسة احتفالًا بذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة، معبراً عن سعادته بما شاهده من فقرات متميزة تعكس روح الانتماء الوطني والوعى لدى طلاب المدرسة.

وأشار عبدالحليم إلى أن أعمال التطوير شملت تنفيذ صيانة شاملة للأعمال الاعتيادية والصحية والكهربية، وتجديد الفصول الدراسية وتزويدها بالمقاعد والسبورات الحديثة، فضلًا عن تطوير واجهات المدرسة والموقع العام، وتعلية السور واستبدال البوابات الرئيسية بما يحقق أعلى درجات الأمان للطلاب والعاملين.

وأوضح محافظ قنا، بأن المدرسة تضم 12 فصلا دراسيا وتعمل بنظام الفترتين "صباحية ومسائية"، وتستوعب نحو 876 طالبا وطالبة، لافتًا إلى أن إجمالي تكلفة أعمال التطوير بلغت 3 ملايين و423 ألف جنيه، تم تنفيذها وفقا لأحدث المعايير الفنية لضمان بيئة تعليمية آمنة ومحفزة.

وأكد أن قطاع التعليم يأتي على رأس أولويات المحافظة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية التي تولى التعليم اهتماما خاصا، باعتباره قاطرة التنمية وبداية الطريق نحو مستقبل أفضل.

وأشار  إلى أن أعمال التطوير تأتي ضمن خطة شاملة تستهدف رفع كفاءة المنشآت التعليمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للطلاب في مختلف مراكز المحافظة.

رافق المحافظ خلال جولته كل من: المقدم شريف أشرف، نائب المستشار العسكري للمحافظة، وأحمد النوبي، مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بقنا، وسمية عبد الفتاح، مدير عام الشئون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم، والدكتور علاء شاكر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط، والنائبين عبد الفتاح دنقل وأشرف أبودقة، عضوي مجلس الشيوخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

وفي ختام جولته، هنأ الدكتور خالد عبد الحليم هيئة التدريس وطلاب المدرسة بذكرى انتصارات السادس من أكتوبر، مؤكدًا أن هذه المناسبة ستظل رمزًا للعزة والكرامة والفداء، وتجسيدًا لإرادة الشعب المصري في تحقيق النصر وصون كرامة الوطن.

قنا مدرسة النهضة الابتدائية ذكرى انتصارات السادس قفط أخبار قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

أسعار السجائر

ترقب لموعد أول زيادة.. أسعار السجائر المحلي والمستورد اليوم السبت 11 أكتوبر 2025

صفارات الإنذار

صافرات الإنذار تدوي بمستوطنة عيلي هزاف.. والاحتلال يقتحم قرية المغير

حسام حسن

حسام حسن يرد على رسالة كولر بعد تأهل منتخب مصر إلى كأس العالم 2026

كريم عبد العزيز وإياد نصار

إياد نصار وكريم عبد العزيز يحتفلان بزفاف ابنة الشهيد محمد مبروك| صور

سعر الذهب

متوسط أسعار الذهب اليوم في مصر.. بكام عيار 21 ؟

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 11-10-2025

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 11-10-2025

ترشيحاتنا

خان يونس

%85 من خان يونس تم تدميرها جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل

خان يونس

رئيس بلدية خان يونس: 350 ألف طن من النفايات منتشرة في المدينة

طالبان

طالبان الباكستانية تتبنى هجمات أسفرت عن 23 قتـ.يلا شمال غرب البلاد

بالصور

فى عيد ميلاده.. عمرو دياب قصة نجاح من الشرقية إلى العالمية

عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب

لوك كاجوال.. داليا البحيري تبهر متابعيها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

فستان ناعم .. مي حلمي تستعرض رشاقتها

مي حلمي
مي حلمي
مي حلمي

فيديو

طلاب ولعوا شارع كامل

طلاب ولعوا شارع كامل.. هزار قلب كارثة في التجمع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد