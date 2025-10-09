ضبط محطة وقود لتصرفها فى 16 طن بنزين بقنا

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بقنا، حملات علي محطات الوقود برئاسة محمد أبوالمجد، رئيس الرقابة التموينية بالمديرية، ومحمد فتحي حسين، المفتش بإدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، تمكنت خلالها من ضبط محطة وقود لتصرفها فى 16 طن من البنزين.

كما تمكنت حملات المديرية، خلال حملاتها على المحطات، من ضبط سيارة محمله ب 2 طن سولار، وجرى ضبطها قبل التصرف فى الكمية المضبوطة.

وقال حسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا، إن المديرية اتخذت كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأن المديرية لن تسمح بالإضرار بسوق الوقود وإحتكار المواد البترولية والإضرار بأمن وسلامة المواطنين.

وأشار القط، إلى أن الحملات جاءت تنفيذًا لتوجيهات وزير التموين، ومحافظ قنا ، بشأن تكثيف الرقابة على الأسواق بصفة عامة وعلي محطات الوقود بصفة خاصة.

وأضاف وكيل وزارة التموين بقنا، بأن الجهود الرقابية مستمرة لمنع أي تهريب للمواد البترولية بغرض التربح غير المشروع.





