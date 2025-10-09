نائب محافظ قنا يبحث مع التنفيذيين آليات تسريع العمل بملفى التقنين والتصالح



عقد الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، اجتماعًا مع القيادات التنفيذية بالمحافظة لمتابعة معدلات الأداء وسبل تسريع وتيرة العمل في هذين الملفين الحيويين بما يحقق مصلحة المواطنين ويحافظ على حق الدولة، في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، بتكثيف الجهود للانتهاء من ملفات التقنين والتصالح.

جاء ذلك بحضور اللواء سامي علام، السكرتير العام لمحافظة قنا، والرزيقي سمير، مدير وحدة استرداد الأراضي، وأحمد يوسف، مدير نظم المعلومات والتحول الرقمي، ورؤساء الوحدات المحلية ومسؤولي ملفات التقنين والتصالح بالمراكز والمدن.

تناول الاجتماع، الموقف التنفيذي لملف التقنين بمختلف المراكز، واستعراض ما تم إنجازه من معاينات وإجراءات، مع التأكيد على استكمال الخطوات المطلوبة لإنهاء التعاقدات مع المواطنين الجادين في التقنين وفقًا للقواعد والضوابط القانونية المعتمدة.

كما تناول الاجتناع، موقف تحصيل الأقساط من المواطنين الذين تم تقنين أوضاعهم، لضمان انتظام سداد المستحقات المالية المستحقة للدولة بما يسهم في تعزيز الموارد المحلية ودعم مشروعات التنمية داخل المحافظة.

وأكد نائب محافظ قنا، أهمية المتابعة اليومية لمعدلات الإنجاز ورفع تقارير دورية بالموقف التنفيذي، مشيدًا بجهود الأجهزة التنفيذية، موضحا أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من الانضباط والتعاون لتسريع وتيرة العمل وإنهاء الملفات المفتوحة بما يخدم المواطن والدولة.