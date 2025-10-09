قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
4 حالات حددها القانون.. متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر؟
ويتكوف: ترامب في مصر الأسبوع المقبل
فتح: مصر والجهود الدولية أنقذت غزة من مشروع التهجير
وزير الخارجية الأمريكي: سيفرج عن 20 رهينة بفضل ترامب
حسام حسن يتخذ قرارًا هاما بشأن محمد صلاح أمام غينيا بيساو
بعد مفاوضات شرم الشيخ.. البيت الأبيض يسخر من بايدن بعد "ورقة ترامب"
اتفاق غزة يكتب فصلًا جديدًا في دبلوماسية مصر .. وتحليل استراتيجي يكشف كواليس النجاح
مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: اتفاق شرم الشيخ بشأن إنهاء الحرب في غزة اتفق عليه الجميع
مجلس أوروبا يرحب باتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس ويدعو إلى استئناف مسار حل الدولتين
سفير فلسطين السابق : موقف مصر الصخرة التي تحطمت عليها مخططات التهجير
ترامب يؤكد انتهاء الحرب في غزة.. ويعلن توجهه إلى مصر لحضور مراسم توقيع الاتفاق
ترامب: سنعيد إعمار غزة.. والحرب كان لا بد أن تتوقف
محافظات

نائب محافظ قنا يبحث مع التنفيذيين آليات تسريع العمل بملفى التقنين والتصالح

اجتماع التقنيين بقنا
اجتماع التقنيين بقنا

 
عقد الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، اجتماعًا مع القيادات التنفيذية بالمحافظة لمتابعة معدلات الأداء وسبل تسريع وتيرة العمل في هذين الملفين الحيويين بما يحقق مصلحة المواطنين ويحافظ على حق الدولة، في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، بتكثيف الجهود للانتهاء من ملفات التقنين والتصالح.

جاء ذلك بحضور اللواء سامي علام، السكرتير العام لمحافظة قنا، والرزيقي سمير، مدير وحدة استرداد الأراضي، وأحمد يوسف، مدير نظم المعلومات والتحول الرقمي، ورؤساء الوحدات المحلية ومسؤولي ملفات التقنين والتصالح بالمراكز والمدن.

تناول الاجتماع، الموقف التنفيذي لملف التقنين بمختلف المراكز، واستعراض ما تم إنجازه من معاينات وإجراءات، مع التأكيد على استكمال الخطوات المطلوبة لإنهاء التعاقدات مع المواطنين الجادين في التقنين وفقًا للقواعد والضوابط القانونية المعتمدة.

كما تناول الاجتناع، موقف تحصيل الأقساط من المواطنين الذين تم تقنين أوضاعهم، لضمان انتظام سداد المستحقات المالية المستحقة للدولة بما يسهم في تعزيز الموارد المحلية ودعم مشروعات التنمية داخل المحافظة.

وأكد نائب محافظ قنا، أهمية المتابعة اليومية لمعدلات الإنجاز ورفع تقارير دورية بالموقف التنفيذي، مشيدًا بجهود الأجهزة التنفيذية، موضحا أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من الانضباط والتعاون لتسريع وتيرة العمل وإنهاء الملفات المفتوحة بما يخدم المواطن والدولة.

عودة الساعة 60 دقيقة للخلف عندما تدق 12 صباحًا.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

عودة الساعة 60 دقيقة للخلف عندما تدق 12 صباحًا.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

أسعار الدواجن

تراجع مفاجئ.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس| وهذا ثمن البيض

القيادي خليل الحية

«السيادة المصرية خط أحمر».. ظهور الحية في شرم الشيخ يوجه رسالة حاسمة للعالم

تراجع أسعار الذهب في الصاغة اليوم.. هدوء نهاية الأسبوع يخيم على السوق

تراجع أسعار الذهب في الصاغة اليوم.. هدوء نهاية الأسبوع يخيم على السوق

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن مصروفات المدارس الرسمية للغات "المرحلة الثانوية"

ذهب

الذهب يواصل الصعود.. وعيار 21 يتجاوز 5 آلاف جنيه

الرئيس السيسي وترامب

الرئيس السيسي يرشح ترامب لجائزة نوبل للسلام.. والرئيس الأمريكي يلبي دعوة زيارة مصر

حالة الطقس

أمطار بعدة محافظات.. واحذروا الأمواج بشواطئ هذه المدن| الطقس اليوم

حسين فهمي

تفاصيل مشاريع "ملتقى القاهرة السينمائي" لدورته الحادية عشرة

شيماء سيف

شيماء سيف تكشف لـ”Vogue” عن وجهها الآخر: “أفضل أن أكون مصدرًا لسعادة الناس”

مسلسل المؤسس عثمان

تعرف على تفاصيل وموعد عرض الجزء السابع من مسلسل المؤسس عثمان

طريقة عمل بطاطا كريم بروليه.. حلوى لذيذة وغنية بالقيمة الغذائية

طريقة عمل بطاطا كريم بروليه
طريقة عمل بطاطا كريم بروليه
طريقة عمل بطاطا كريم بروليه

من البشرة للقلب والعضم .. فوائد خارقة لزيت السمسم

زيت السمسم
زيت السمسم
زيت السمسم

طريقة مبتكرة لإنقاص الوزن بسرعة.. خداع الجسم بالجاذبية يحفز حرق الدهون دون حمية أو رياضة شاقة

نظرية الجاذبية في إنقاص الوزن
نظرية الجاذبية في إنقاص الوزن
نظرية الجاذبية في إنقاص الوزن

طريقة عمل البليلة باللبن.. تمنحك الدفء والطاقة

طريقة عمل البليلة
طريقة عمل البليلة
طريقة عمل البليلة

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

