العثور على جـ ثة طالبة بها آثار خنق في قنا

عثرت أجهزة الأمن بقنا، على جثة طالبة داخل منزل والدها، و بها آثار خنق حول الرقبة ، ما يرجح وجود شبهة جنائية.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد العثور على طالبة بالمرحلة الإعدادية جثة هامدة داخل منزلها بنطاق مدينة قنا.

وتبين من المعلومات الأولية أن الطالبة عثر عليها داخل منزلها وبها آثار خنق حول الرقبة، ما يرجح وجود شبهة جنائية وراء الواقعة.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعي لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.