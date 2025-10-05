تعليم قنا يلغى ندب مدير مدرسة لضعف مستوى التلاميذ| صور

قرر هاني عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، إلغاء تكليف مدير مدرسة تابعة لإدارة قنا التعليمية نظرا لإرتفاع نسبة ضعاف القراءة والكتابة فى الصفوف المتقدمة و كذلك تقاعسه عن إنهاء أعمال الصيانة البسيطة والدهانات والتشجير و تواجد مسئول عن مقصف المدرسة من غير العاملين بها، وعدم اتباع الإجراءات القانونية الواجبة لتشغيله وذلك في إطار المتابعات الميدانية اليومية التي يجريها مدير تعليم قنا وفقاً لتكليفات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، والدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، من أجل رصد الواقع الفعلي بمدارس المحافظة وعلاج القصور و تحقيق الانضباط.

تضمنت الجولة، زيارة مدارس الجبلاو الثانوية المشتركة، و الشهيد عبد الله محمد علي بخيت تعليم أساسى، والشهيد أبو الفضل الرشيدى الإبتدائية المشتركة.

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، على إنذار الطلاب المتغيبين بالمرحلة الثانوية وحذر من خطورة إثبات حضور طالب متغيب.

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بتكليف التوجيه بالمتابعة اليومية لمدة شهرين بمدرستي المرحلة الإبتدائية اللتين تمت زيارتهما ومتابعة سجلات التقييمات والقرائية من أجل تحسين مستوى التلاميذ وتحقيق تغيير جذري في المستوى العلمي للتلاميذ.