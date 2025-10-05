قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير التعليم العالي: ذكرى 6 أكتوبر ستظل شاهدًا على بطولات وتضحيات رجال القوات المسلحة
أكسيوس.. ترامب يوبخ نتنياهو بشأن محادثات غزة: أنت دائما سلبي للغاية
لمساعدة الأولي بالرعاية.. مدبولي يصدر قرارًا بإنشاء برنامج المنظومة المالية للتمكين الاقتصادي
مراسل القاهرة الإخبارية: التصعيد الإسرائيلي مستمر في قطاع غزة
الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالكيان العسكري ويبحث التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري
رحيل شاب سوهاجي في ريعان شبابه.. أحمد خرج طلبًا للعلم فعاد جثمانًا ملفوفًا بالكفن
بعد حادث كنيسة مانشستر.. حريق متعمد لمسجد في بريطانيا
ترامب: سنقضي على حماس تماما إذا قررت البقاء في السلطة
مفتي الجمهورية يفتتح برنامجًا تدريبيًا لعلماء ماليزيا.. صور
وزير الخارجية الأمريكي عن اتفاق غزة: لا أحد يستطيع القول بأنه مضمون 100%
ياسمين صبري تتألق في أحدث ظهور لها من باريس
وزير التموين: تكثيف الرقابة على الأسواق والتصدي الحاسم لحالات الغش التجاري
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
تعليم قنا يلغى ندب مدير مدرسة لضعف مستوى التلاميذ| صور

جولة وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا
جولة وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا
يوسف رجب

قرر هاني عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، إلغاء تكليف مدير مدرسة تابعة لإدارة قنا التعليمية نظرا لإرتفاع نسبة ضعاف القراءة والكتابة فى الصفوف المتقدمة و كذلك تقاعسه عن إنهاء أعمال الصيانة البسيطة والدهانات والتشجير و تواجد  مسئول عن مقصف المدرسة من غير العاملين بها، وعدم اتباع الإجراءات القانونية الواجبة لتشغيله وذلك في إطار المتابعات الميدانية اليومية التي يجريها مدير تعليم قنا وفقاً لتكليفات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، والدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، من أجل رصد الواقع الفعلي بمدارس المحافظة وعلاج القصور و تحقيق الانضباط.

تضمنت الجولة، زيارة مدارس الجبلاو الثانوية المشتركة، و الشهيد عبد الله محمد علي بخيت تعليم أساسى، والشهيد أبو الفضل الرشيدى الإبتدائية المشتركة.

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، على إنذار الطلاب المتغيبين بالمرحلة الثانوية وحذر من خطورة  إثبات حضور طالب متغيب.

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بتكليف التوجيه بالمتابعة اليومية لمدة شهرين بمدرستي المرحلة الإبتدائية اللتين تمت زيارتهما ومتابعة سجلات التقييمات والقرائية من أجل تحسين مستوى التلاميذ وتحقيق تغيير جذري في المستوى العلمي للتلاميذ.

سعر الذهب

تراجع مفاجئ في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد قفزة جنونية

البنك المركزي

عقوبات مشددة للمُخالفين .. تعرّف على الحد الأقصى للنقد عند السفر للخارج

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 5-10-2025

الزمالك

«أنا زهقت الصراحة».. تعليق ناري من الغندور بعد تعادل الزمالك أمام غزل المحلة

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الأحد 5-10-2025

الجلوس بعد الفجر

لماذا أمر الرسول بالجلوس بعد الفجر إلى الشروق؟.. 10 أسباب

الراحل سمير محمد علي

وفاة حارس الزمالك السابق بعد صراع مع المرض

الغندور

مع السلامة.. الغندور يهاجم دفاع النادي الأهلي

الرئيس السوري أحمد الشرع

إلغاء عطلة حرب 6 أكتوبر.. "الشرع" يحدد الإجازات الرسمية في سوريا

أرشيفية

سوريا.. بدء عمليات الفرز في بعض مراكز انتخابات مجلس الشعب

ترامب ونتنياهو و خليل الحية

تصعيد سياسي وعسكري.. نتنياهو يلوح بالعودة للقتال إذا لم تفرج حماس عن الأسرى

بالصور

الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالكيان العسكري ويبحث التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري

اجتماع الرئيس مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة
محافظ الشرقية يضع إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري للشهداء بالزقازيق

محافظ الشرقية
هبة قطب تكشف مفاجأة في فرح ابنتها دينا

هبة قطب
طريقة عمل العجة.. اعرفي المقادير

طريقة عمل العجة
اجتماع الرئيس مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالكيان العسكري ويبحث التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري

واقعة الشجاع والمخمور

ضابط شجاع ينقذ الموقف.. سيطرة بطولية على شاب مخمور أحدث فوضى في القليوبية

شيراز وحسام حبيب

حسام حبيب واللبنانية شيراز.. من صورة رومانسية إلى قطيعة على إنستجرام

طلبقة أحمد مكي

زواج سري وخذلان.. طليقة أحمد مكي تكشف أسرار زواجها لأول مرة

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: تحالف الشر.. أمريكا وإسرائيل ضد القضية الفلسطينية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا يحدث في المغرب ؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

